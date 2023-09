Po úvodní remíze následované dvěma výhrami a prohrou v Plzni v poměru 37:41 se házenkářky olomoucké Zory doma střetly s devítinásobnými českými mistryněmi a stříbrným celkem loňské sezony z Mostu. Tento zápas jim však absolutně nevyšel a už po několika minutách bylo jasné, že udělat s tím něco už bude více než složité. Celkové skóre zní 26:37.

Házená: Zora Olomouc - Baník Most (27.9.2023) | Foto: DHK Zora Olomouc

„Z posledních dvou zápasů jsem velmi zklamaná, utkání v Plzni ani nestojí za komentář. V utkání s Mostem jsem si tedy myslela, že si budeme chtít napravit reputaci To se ale nestalo," mrzelo olomouckou trenérku Lucii Fabíkovou.

Po necelých deseti minutách už vedly favoritky ze severu Čech 11:2 a poměrně rychle tak začalo být jasné, že z tohoto zápasu toho domácímu výběru moc nekápne. Skóre narůstalo tímto stylem i nadále a do šaten šly oba celky za hrozivého stavu 13:23.

I po změně stran se toho mnoho nezměnilo a konečný výsledek nakonec dorostl až do málo vídaných rozměrů v poměru 26:37. Pěti brankami se na olomoucké palubovce uvedla i jedna z loňských opor Zory Natálie Kuxová, která už však obléká oranžový dres devítinásobných českých mistryň.

„Vstup do zápasu byl velmi špatný, nechaly jsme se rozebrat všemi akcemi, na které jsme se celou dobu připravovaly a potom už jsme se nechytly. Most byl samozřejmě lepším týmem na než my snad po všech směrech, ale my jsme to soupeřkám nesmírně ulehčily," uzavřela Lucie Fabíková.

Z pěti odehraných zápasů tak mají Hanačky stejný počet bodů a v tabulce zaujímají celkově čtvrté místo, z českých týmů jsou pak třetí za Mostem a Lázněmi Kynžvart. K dalšímu utkání se postaví v sobotu 7. října na palubovce slovenských Michalovců.

DHK Zora Olomouc – DHK Baník Most 26:37 (13:23)

Rozhodčí: Šlezingr, Špunar. Sedmičky: 5/4:0. Vyloučení: 2:1. Diváci: 186.

Olomouc: Polášková, Habermannová – Malinová 2/1, A. Kubálková 6, Jansová 3/3 , Protivánková 1, Roupcová 1, Krejzlíková, Horáková 1, Vasiljeva 2 , Možíšová , Machačová 7 , K. Kubálková 3. Trenérka: Lucie Fabíková.

Most: Řezáčová, Kašparová – Ozonovszky 6, Štříšková 7, Jestříbková 4, Řádová 1 , Eiensteinová 1, Ariševská, Behenská 2, Poláková 3 , Kuxová 5, Zachová 3, Somionka 3, Mikulášková 2. Trenér: Vladimír Šuma.