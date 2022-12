„Liberec je jen jeden bod za námi a šlo vidět, že jde opravdu o hodně. Bylo to vyhecované a ostré utkání, ve kterém jsme dvakrát vedli, ale neudrželi jsme to," shrnul dění na hřišti hrající trenér Hanáků Martin Janečka.

Olomoučané vstoupili do zápasu parádně a už po půlminutě otevřel skóre David Lošťák. Potom ale nedali několik dalších šancí a hosté na začátku jedenácté minuty vyrovnali zásluhou Viktora Žampy.

Hned za další minutu a půl už bylo ale znovu ve velmi dobře zaplněné velkobystřické hale veselo, protože domácím vedení navrátil svou dobře ukrytou ranou z poloviny hřiště gólman Radek Janečka. Za stavu 2:1 se pak šlo i do šaten.

Hned na začátku druhé půle neudržel své nervy na uzdě hostující Tomáš Jelínek, který po odpískání srazil k zemi Nikolase Tilkeridise a poprávu uviděl červenou kartu. Domácí pak ale nabídnutou šanci nevyužili a tak ve 31. minutě znovu vyrovnal Marek Bína.

Oba celky si pak ještě vyměnily po několika zajímavých příležitostech, ale nakonec mezi nimi došlo k dělení bodů.

„Měli jsme během zápasu několik výpadků a myslím, že náš výkon nebyl úplně optimální. Napříkald oproti zápasům proti Perštejnu a Ústí nad Labem. Nešli jsme bohužel tomu štěstíčku úplně naproti," pokračoval olomoucký hrající kouč.

Bodů tak nyní mají Olomoučané na svém kontě deset a drží se tak o bod před Libercem a Ústím na osmé pozici zaručující účast v play-off.

K tomu by jim mohl výrazně dopomoci ostrostřelec v jejich řadách Jan Šipka, který ovšem už třetí zápas sedí kvůli zranění pouze na tribuně.

„Bavíme se o tom hodně. Je to určitě velká ztráta. Na druhou stranu ale Honza není jediným střelcem v našem týmu a měl by to tedy vzít na sebe i někdo jiný. Vymlouvat bych se na to rozhodně nechtěl," uzavřel Martin Janečka.

Do konce tohoto kalendářního roku čekají borce z Olomouce ještě dva zápasy, které oba odehrají doma proti soupeřům velice zvučných jmen. Dorazí totiž pražská Sparta a poté i obhájci titulu a účastníci Ligy mistrů z Chrudimi.

SKUP Futsal Olomouc - FTZS Liberec 2:2 (2:1)

Branky: 1. Lošťák, 12. R. Janečka – 11. Žampa, 31. Bína. Rozhodčí: Filipský, Havlík, Rygl. ŽK: M. Janečka (OLO). ČK: Jelínek (LIB). Diváci: 208.

Olomouc: R. Janečka - Kmínek, Zapletal, Lošťák, Minx, Tilkeridis, Kočiš, Pazdera, Brázdil, Fialka, M. Janečka. Trenér: Martin Janečka.

Liberec: Masařík - Žampa, Jelínek, Zounek, Knejzlík, Novotný, Šorsák, Bialek, Bína, Bína, Daněk. Trenér: Karel Vrabec.