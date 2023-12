Olomouckým futsalistům se prostě nedaří. Před sezonou měli obrovské ambice, nyní ale mají za sebou deset odehraných zápasů a oni jsou na posledním místě s pouhým jedním bodem a opravdu tristním skóre 31:87. A změna nenastala ani v jejich posledním utkání tohoto kalendářního roku, když na domácí palubovce ve Velké Bystřici schytali debakl od pražské Slavie v poměru 3:11.

Futsal: Kotel Olomouce a gól Slávistů na 2:7 | Video: Deník/David Kubatík

„Začali jsme úplně tragicky. Fyzicky jsme chtěli hrát naplno, ale v hlavě jsme do toho dali jen půlku.I nadále to ale byl hrozně nekoncentrovaný výkon. Slavia dala góly, se kterými ani nepočítala. Měli jsme i dobré pasáže, ale neskórovali jsme. Zakončení je u nás zkrátka tristní. Beru to i hodně na sebe, protože mám v každém zápase šance tak na pět gólů, ale nedám nic," říkal po zápase smutný a naštvaný hrající trenér Olomouce Martin Janečka.

Po úvodních vyrovnaných minutách přišel slávistický brankostroj, který dosavadní chod věcí naprosto proměnil. Během sedmé minuty se trefili Ševčík s Hrdinou, v deváté si smolně míč do vlastní sítě srazil Filip Kmínek, v desáté přidal čtvrtou branku Křemen a na začátku té dvanácté dokonal búra Míča. Hanáci se ale ani za tohoto stavu nevzdali a během 42 sekund v rozmezí osmnácté a devatenácté minuty snížili na 2:5 Nikolas Tilkeridis s Janem Šipkou.

Po pauze už ale Hanáci na skvostný konec první půle nenavázali. Další góly totiž inkasovali z kopaček Ševčíka, Havrdy, znovu Ševčíka, Křemena, Kuchty a Hrdiny a jediný jejich čestný úspěch, který ve chvíli svého vzniku znamenal snížení na 3:9, zaznamenal Martin Lapčík.

„Myslím si, že i rozhodčí zbytečně podlehli nějakému tlaku, protože ve druhé půli proti nám otočili dobré čtyři fauly. My už jsme pak byli vyprovokovaní a ta hra vypadala, jak vypadala. S futsalem už to mělo pramálo společného," pokračoval Janečka.

Olomoučané se tak s rokem 2023 rozloučili již pátým zápasem v sezoně, ve kterém inkasovali deset a více branek. V tabulce zůstávají stále poslední s jedním bodem a šestibodovou ztrátou na předposlední brněnské Žabinské vlky. Na osmé místo, které okupuje Liberec, pak jejich ztráta činí bodů devět.

Nyní čeká naši nejvyšší futsalovou soutěž pauza až do 5. ledna. Po jejím skončení povedou kroky Hanáků na palubovku brněnského Helasu. „Pauza nám přijde vhod, protože je to fakt hrozné. Absolutně jsme nenavázali na to, na čem jsme pracovali poslední tři roky a aktuálně začínáme od nuly," uzavřel Martin Janečka.

SKUP Futsal Olomouc - SK Slavia Praha 3:11 (2:5)

Branky: 18. Tilkeridis, 19. Šipka, 34. Lapčík – 7. Ševčík, 7. Hrdina, 9. Kmínek (vl.), 10. Křemen, 13. Míča, 26. Ševčík, 26. Havrda, 31. Ševčík (10 m kop), 31. Křemen, 36. Kuchta (10 m kop), 37. Hrdina.

Rozhodčí: Gasnárek, Petr, Štipčák. ŽK: Havrda (SLA). ČK: 31. Tilkeridis, 34. Kočiš (oba OLO). Diváci: 163.

Olomouc: Javorski – Lapčík, Kočiš, Brázdil, Janečka, Šipka, Langer, Zrník, Kmínek, Tilkeridis.

Slavia: Žežulka, Vondráček – Brychta, Sandetskyi, Havrda, Ševčík, Tsopa, Míča, Kuchta, Homola, Vaktor, Hrdina, Kodatskyi, Křemen.