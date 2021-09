FOTO: Florbalisté zaplavili Hanou. Olomoucké výběry mají zlato a dvě stříbra

Na pěti olomouckých sportovištích se o víkendu 11. a 12. září proháněla více než tisícovka mladých florbalistů ve věku od osmi do osmnácti let. TEMPISH Moravian Cup kvůli koronavirovým restrikcím nemohl podruhé v řadě přivítat zahraniční týmy, do Olomouce se i tak sjely elitní české kluby. Dvě z pěti kategorií ovládli Bulldogs Brno, pořádající Olomouc brala zlato v mladších žácích a dvě stříbra z nejstarší juniorské a zároveň nejmladší elévské kategorie.

Florbalový turnaj Tempish Moravian Cup se hrál v Olomouci od 11. do 12. září. Zúčastnilo se ho přes tisíc mladých sportovců. | Foto: Tempish Moravian Cup

Skupinky mladých hochů s obaly na hokejky po celém městě. Takový obrázek už je příznačný pro Olomouc v první polovině září. Po Českých akademických hrách a Mattoni 1/2Maratonu početně největší sportovní akce roku ve městě si jako tradičně zvolila za své centrum Sportovní halu Univerzity Palackého na Lazcích, kde organizátoři připravili hned dvě hrací plochy. Týmy hrály i na Čajkaréně a sportovních halách SŠP Rooseveltova, Dukly Šibeník a SK Sigma u Androva stadionu. Nejprestižnější juniorskou kategorii ovládl tým FBC Vikings Kopřivnice, mezi dorostenci a elévy zvítězili zástupci Bulldogs Brno. Kategorii starších žáků opanovala FBC Ostrava, v mladších žácích kralovali domácí FBS Olomouc Stars. Mora podepsala exzlínského Sedláčka. Chci se ukázat, hlásí gólman Přečíst článek › „Stejně jako loni přípravy turnaje ovlivnil koronavirus. Nakonec ale Moravian Cup proběhl v plnohodnotném formátu. Ze strany týmů, hráčů i rodičů máme skvělé ohlasy. Cítíme, že už se stáváme pevným bodem ve florbalovém kalendáři a dostáváme se kvalitou mezi elitní mládežnické akce,“ hodnotil 7. ročník ředitel turnaje Lukáš Rubín. TEMPISH Moravian Cup se letos poprvé konal pod záštitou prezidenta Českého florbalu, už tradičně jej podpořily Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj či Česká unie sportu.