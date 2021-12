Svěřenkyně Martina Hrocha mají za sebou skvělý večer. Ve čtvrtek porazily Duklu Liberec bez ztráty setu.

„Na Liberec jsme se připravovali celý zkrácený týden, neznali jsme samozřejmě předem jejich sestavu, ale hráčky a jejich přednosti i nedostatky ano,“ prozradil kouč VK UP Martin Hroch.

Do zápasu vstoupily volejbalistky Univerzity Palackého ve velkém stylu a soupeřkám z Liberce nedaly nejmenší šanci. Rozhodující nástup začal za stavu 10:7, kdy odskočily olomoucké hráčky při podání Štimacové na 18:7 a následně si úvodní dějství připsaly na svoji stranu poměrem 25:11 a ukázaly, kdo je v Olomouci doma.

Do Olomouce zamíří „volejbalový Real Madrid“. Je to pocta, říká kouč

Další dvě sady už se hrály ve vyrovnanějším stylu. Přesto měly stále navrch Olomoučanky.

Úvodní míč vyhrály a soupeřky nepustily ani jednou do vedení a nenechaly je ani vyrovnat. Vytvořily si náskok 10:5 a po celou dobu druhého setu si udržovaly tří až šestibodový náskok. Nakonec zvítězily 25:20.

Ve třetím a jak se později ukázalo také závěrečném dějství byl průběh oproti předchozím sadám odlišný. Sice od začátku opět Olomouc vedla, jenže tentokrát se dostal do vedení také Liberec. Odpor kladl až do stavu 20:19 pro něj. Jenže potom přišel nástup v podobě čtyř bodů domácích a i když VK UP nevyužil první mečbol, tak druhý už proměnil. Ve třetí sadě zvítězily olomoucké hráčky 25:22 a celkově 3:0.

Asi jsem lepší než brácha, smála se házenkářka Zory Kašpárková po nominaci na MS

Staly se tak druhým družstvem v právě probíhajícím ročníku, které dokázalo úřadující mistryně z minulé sezony porazit, díky čemuž si upevnily po patnácti odehraných zápasech čtvrté místo v ligové tabulce.

„Samozřejmě mě těší výhra nad ligovým hegemonem, ale víc než z výsledku 3:0 a tří bodů mám radost z našeho výkonu. Byl neskutečně bojovný, holky byly agresivní na bloku i v útoku. Tento zápas však skončil ve sprše po něm, teď už se chystáme se na sobotní Šelmy Brno. Případný neúspěch by totiž všechno mazal,“ dodal Hroch.

V 16. kole extraligy se Olomoučanky v sobotu 4. prosince představí od 16 hodin na palubovce Šelem Brno.

VK UP Olomouc - VK Dukla Liberec 3:0 (-11, -20, -20)

Rozhodčí: Krtička, Kvarda.

Diváků: 200

Olomouc: Mostsitska, Lazárková, Kneiflová, Štimac, Sepeľová, Kulová, Tinklová, Blanco, dos Santos, Babić. Libero: Kulová.

Liberec: Kolářová, Šotkovská, Kohoutová, Nečasová, Šulcová, Nová, Kvapilová, Bartošová, Ovečková, Blažková, Dotálová, Skrypak, Kojdová.