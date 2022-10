První polovina první sady probíhala vyrovnaně. Až do stavu 10:10. Potom ale liberecké Duklačky vyprodukovaly několik dlouhých bodových sérií, vytvořily si pohodlný náskok a po výsledku 25:15 se ujaly vedení 1:0.

Ani druhý set nebyl pro Vysokoškolačky ideální. Na víceméně vyrovnané bázi jej totiž dokázaly držet pouze o něco déle, než ten první. Naposledy totiž se svými soupeřkami držely krok do stavu 13:14 a 14:16. Potom ale přišly dvě čtyřbodové šňůry a bylo v podstatě rozhodnuto. Konečné skóre znělo jen o málo příznivěji - 16:25.

Třetí sada byla nejvyrovnanější. Hanačky zlepšily obranu a zpřesnily útok, díky čemuž si brzy vytvořily pětibodový náskok. Ten si udržely až do koncovky, kterou začaly za vedení 21:16. Severočešky následně ale čtyřmi body v řadě snížily a rozdíl jediného bodu. Pak si ale vzal time-out domácí kouč Hroch a Olomoučanky to nakonec ubouchaly k těsné výhře 25:23.

Kam za sportem: Finišují nižší fotbalové soutěže i bowlingové ME v Šantovce

I čtvrtý set pak byl dost vyrovnaný. Hostky si sice vybudovaly náskok 13:9, ten byl ale za chvíli pryč a začínalo se od znova. Pátému setu se domácí hráčky přiblížily vedením 20:18, ale zápas byl vyrovnaný ještě rychleji. Koncovku nakonec zvládly lépe Liberečanky, které si po výhře 25:23 a celkově 3:1 na sety připsaly druhé tři body v sezoně a jsou pouze o poměr setů na druhém místě za obhájkyněmi titulu z Prostějova. Vysokoškolačky mají naopak ze tří zápasů výhru pouze jedinou.

„První dva sety byly z naší strany hrůza a zmatek bez disciplíny a energie. Třetí sadu jsme vybojovaly a pak už nám ke zvratu a bodovému zisku chyběla i trocha štěstíčka,“ řekla k právě proběhlému zápasu kapitánka Vysokoškolaček Veronika Tinklová.

„Mě osobně moc mrzí první dva sety, v nichž tým vypadal jako po dovolené. Zkoušeli jsme točit sestavou, ale nepomáhalo to. Až ve třetí sadě jsme začali hrát náš volejbal, byli jsme víc agresivní v útoku i na servisu. Vcelku dobrý byl i čtvrtý set, i když jsme jej v těsné koncovce ztratili. Z individualit mě potěšil výkon Emy Kneiflové, která si to poctivě odbojovala, bohužel to ale k bodům nevedlo. Jinak Liberci samozřejmě gratuluji k vítězství" okomentoval zápas krátce i olomoucký kouč Martin Hroch.

VK UP Olomouc - VK Dukla Liberec 1:3 (-15, -16, 23, -23)

Čas: 105 minut.

Rozhodčí: Ištvanech, Ostřanský, Poštolková.

Diváci: 250.

Olomouc: Mostsitska, Šepeľová, Herdová, Tinklová, Borovcová, da Mata Galvao, Rajlić, Kneiflová, Körmendyová. Libera: Kulová, Slavíková. Trenér: Martin Hroch.

Liberec: Šotkovská, Kohoutová, Lyklema, Nečasová, Šulcová, Kvapilová, Frankevych, Bartošová, Javůrková, Blažková, Deisl Kojdová. Libera: Kolářová, Gálíková. Trenér: Libor Gálík.