Téměř po celé utkání basketbalisté Olomoucka na palubovce děčínského vicemistra vedli a ustáli i závěrečný tlak domácích. Po dramatické koncovce vyhráli 75:74 a poprvé v sezoně slaví vítězství.

Děčínští basketbalisté doma po slabém výkonu nečekaně podlehli Olomoucku 74:75. | Foto: DENÍK/Saša Vanžura

Nejlepší vstup do zápasu od začátku sezony předvedli hráči Olomoucka v Děčíně. Na úvodní koš Šturanoviče rychle odpověděl trojkou Škranc a od tohoto okamžiku byli hosté většinu čtvrtiny ve vedení. Po koši Baileyho vedli v polovině 7. minuty 19:13 a náskok šesti bodů udrželi až do konce desetiminutovky – 24:18. První body stihl zaznamenat i Roger Hemphill, který přišel do kádru na zkoušku.

Po dalších dvou minutách natáhl Butz vedení na 28:18 a v 15. minutě už to bylo 36:24 po nájezdu McBrayera. O několik okamžiků později ale potřetí fauloval Shawer a do té doby nejlepší střelec Hanáků musel na střídačku. Domácí toho využili ke snížení na rozdíl sedmi bodů, koncovka poločasu však opět patřila Hanákům, kteří po dvaceti minutách vedli 43:33.

Vandal v Jívové poničil hřiště, klub už má viníka. Jaká je škoda?

Ve třetí čtvrtině domácí Válečníci v minulosti často otočili zpočátku nepříznivý výsledek. Jejich nápor ale hráči BK REDSTONE eliminovali skvělou obranou a týmovým výkonem na útočné polovině. Propracovali se až k průběžnému výsledku 57:43 v průběhu sedmadvacáté minuty. V závětu periody sice hosté přišli o vyfaulovaného Butze a dovolili soupeři snížit, přesto po závěrečné fáze vstupovali za příznivého stavu 60:52.

Náskok osmi bodů drželi ještě tři minuty, pak už Severočeši dokázali svůj sílící tlak využít a jejich nápor chtěl kouč Olomoucka za stavu 62:58 zpomalit oddechovým časem. Pauza a taktické pokyny zabraly skvěle. Hosté se rvali o každý centimetr palubovky a za dalších šest minut dostali jen dva body.

Necelou minutu před koncem domácí Svoboda snížil trojkou na 67:70 a drama vrcholilo. Stejný hráč 30 vteřin před koncem navíc proměnil dva trestné hody. Na šestku McBrayera odpověděl povedeným nájezdem Cubbage a srovnal na 71:71 a zápas tak rozhodl Šturanovič. Děčínský pivot při rozehrávce Olomoucka přešlápl a daroval soupeři trestný hod, po následném faulu Feštr proměnil další dva trestné hody, jeden ještě vzápětí přidal McBrayer. Poslední trojka Svobody už nic neřešila.

Zkrat diváka ve III. třídě! Napadl hráče hostů, utkání se nedohrálo

„Dnes jsem byl opravdu hrdý na naše kluky. Nikdy není lehké vyhrát venku, tím spíš na půdě úřadujícího finalisty. Kredit Děčínu za to, jak bojovali až do konce. Ohledně nás si nemám nač stěžovat, vydrželi jsme dělat, co bylo třeba, abychom nakonec uhájili výhru," hodnotil trenér Olomoucka Andy Hipsher.

BK ARMEX Děčín - BK Redstone Olomoucko 74:75 (18:24 33:43 52:60)

Nejlepší střelci: Svoboda 21, Walton 17, Pomikálek 16 (+10dos), Cubbage 10 - McBrayer 17, Hemphill 14, Shaver 13, Bailey 11.

Tabulka: 1. Opava 4/0, 2. Pardubice 3/0, 3. USK Praha 3/0, 4. Kolín 3/1, 5. Nymburk 2/2, 6. BK ARMEX Děčín 2/2, 7. Brno 1/2, 8. Ústí nad Labem 1/3, 9. Olomoucko 1/3, 10. Slavia Praha 1/3, 11. Písek 0/1, 12. Ostrava 0/4.