Vybít, vyhnout, vyklonit, vychýlit a vybít - to je motto dodgeballu. Kromě toho, že je úkolem hráčů vyčistit všechny zástupce soupeře, ale organizátoři akce z Unisportu vymysleli něco navíc. Na uničovském turnaji totiž nastoupili týmy v kostýmech.

„Vyhlašovala se nejlepší skupinová maska. Proto byli letos k vidění Kapitáni, Veselá prasátka, Řezníci nebo výherci Rave disco tanečníci ze zlatých osmdesátek,“ popisoval jeden z organizátorů Jan Šenk.

A s jakými pravidly se hrál dodgeball na turnaji?

„Nastoupili proti sobě pětičlenné smíšené týmy, hrálo se s pěti míči a byl to opravdu hukot. Časový limit jednoho zápasu je maximálně tři minuty nebo dokud není jeden tým kompletně vybit. Jednotlivé sety však trvaly řádově jednu minutu, balony létaly sem a tam, odrážely se a byla to prostě sranda. Míče máme koupené přímo z Ameriky vyloženě na americkou vybíjenou, což je o to zajímavější. Kdo nezkusil, neví,“ přiblížil Šenk.