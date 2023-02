FOTO: Další přestřelka už olomouckým futsalistům vyšla. Z Mělníka vezou tři body

Konečně to zase vyšlo! Olomoučtí futsalisté se v rámci 18. kola 1. Futsal ligy vydali do středních Čech, do Mělníka. A na palubovce šestého celku tabulky se jim dařilo. I přesto, že ztratili své vedení hned čtyřikrát, dokázali nakonec Kočišovým gólem v předposlední minutě po více než dvou měsících naplno bodovat a znovu tak přiživit naději na účast ve vytouženém play-off.

Futsal: Mělník - Olomouc | Foto: FB SK Olympik Mělník