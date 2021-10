Michaelu Hlaváčikovou čekala velká výzva na turnaji Super Fight Series Hungary 8. Domácí soupeřka Ajsa Sandorfiová má za sebou již kolem 40 zápasů, jezdí na vrcholové turnaje IFMA, porazila mimo jiné i fantastickou rakouskou bojovnici Ninu Scheuchterovou. „Míša má teprve 17 zápasů a zkušenosti z mezinárodní scény a zápasů bez chráničů zatím teprve sbírá,“ řekl Tomáš Musil z Muay Thai Olomouc.

V Maďarsku se zápasilo s chrániči na loktech a holeních, ale bez helem. „Sandorfiová byl v prvním kole lepší ve všech aspektech boje, druhé kolo už bylo mnohem vyrovnanější. Třetí kolo měly obě soupeřky svoje okamžiky, Míša ještě udělala velice slušný závěr, ale na výhru to nestačilo a prohrála na body,“ uvedl Musil. „Byla to však skvělá zkušenost. Tímhle zápasem jsme se posunuli hodně dopředu. Děkuji celému týmu, který byl v Maďarsku, za perfektně odvedenou práci,“ dodal.

Amatérská liga Praha Líbeznice

Olomoucký bojovíkům se vedlo i na amatérské lize v Líbeznicích. Jan Novák (váha do 71 kg) porážil svého soupeře 2:1 na body. „Za mě to byl jednoznačný zápas, kdy Honza perfektně četl soupeřovy akce a dobře reagoval. Akorát v posledních deseti sekundách přestal trošku pracovat, ale jinak se zápasem spokojenost,“ uvedl Musil.

Marcela Šafranová ve váze do 63,5kg bojovala s méně zkušenou, ale mnohem vyšší soupeřkou a připsal si vítězství 3:0 na body. „I když nejela úplně přesně to, co jsme chtěli, na výhru to stačilo. Každý zápas se počítá a může nám pomoct v těžších zápasech, které přijdou,“ zhodnotil Musil.

První zápas má za sebou 13letá Zuma Guseynova. „Byl to proti zkušenější soupeřce, která byla opravdu vyzápasená, lehká na nohách, hodně boxovala. S tím jsme měli problém. Přesto Zuma rozhodně nenechala nic zadarmo, celkem slušně i poslouchala na první zápas,“ řekl Musil.

Duel předčasně skončil dvacet vteřin před limitem. „Holky se koply současně koleny a museli jsme to předčasně ukončit, protože Zumča nemohla na té noze stát. I tak bychom prohráli na body. Ale paráda zkusili jsme si to a chceme další zápasy. To je hlavní. Stejně jako to, že noha není zraněná. Takže makáme dál,“ usmál se Musil.

V zápase na 3x 1 minutu se představil také teprve sedmiletý Richard Fryšák. „Měl o váhovku těžšího soupeře, velice šikovného, krásně kopal na žebra, Ríša ale vracel hodně lowkicky na stehna. V zápase oba kluci předvedli hromadu kopů a vysoké tempo. Prohráli jsme sice na body, ale to je úplně druhořadé u tak malých dětí. Oba kluci byli velice šikovní,“ doplnil Musil.

KIDS CHALLENGE Praha

Richard Fryšák se zúčastnil spolu s dalšími mladými bojovníky také pravidelné Kids Challenge v praze, což je CMTA trénink dětí a mládeže do 15 let. „Vzali jsme jak ostřílené bojovníky Ríšu Fryšák a Míšu Dostálovou, tak nové jako Roberta Lehezu, Zumu Gusynovou a Dana Smolku a v soutěžích jsme získali několik medailí,“ uvedl Musil.

Dvě zlata získal Richard Fryšák (plank, angličany), jedno bral Robert Leheza (plank) a jedno stříbro Míša Dostálová (angličany).