„Dnes jsme krásně začali, vedli jsme, ale kvůli naší nedůslednosti jsme soupeři dovolili otočit,“ okomentoval první poločas zápasu Lošťák, který na úvodní gól přihrál Petru Brázdilovi. Hodonín zareagoval pohotově. Nejprve se trefil Bohun a o pět minut později skóre otočil Sopůšek.

Za domácí Vysokoškoláky dokázal srovnat hrající předseda Nikolas Tilkeridis. Jihomoravané ale následně zabrali a dvěma góly z poslední minuty a půl strhli skóre ve svůj prospěch. Na světelné tabuli tak po půli svítil stav 2:4.

„V šatně jsme si řekli, že se musíme začít jinak pohybovat, zrychlit přihrávky, nebát se vystřelit i na zadní tyč a za každou cenu dorážet,“ odkryl olomoucký kapitán Lošťák detaily poločasové porady, jejíž důsledky se na dění na hřišti na chvíli jednoznačně projevily. Lošťák dvěma góly ve třech minutách vyrovnal. Hanácký brankostroj však neskončil.

Po chvíli se totiž znovu dvakrát prosadil Tilkeridis, kterého záhy napodobil znovu Lošťák. V tuto chvíli byl stav skóre 7:4 a do konce zbývalo pět minut. Bláznivý večer ale pokračoval.

„Po půli jsme to dokázali až pohádkově otočit, ale potom přišla opět naše nedůslednost v obraně a dopadlo to tak, jak to dopadlo,“ povzdechl si David Lošťák.

Hosté rozjeli mohutnou stíhací jízdu, kterou podpořili přesnými zásahy Čecha, Sopůška a Ťoka. Pouhých dvacet vteřin před konečnou sirénou se pak trefil znovu Vojtěch Čech a poslal Hanáky definitivně do kolen. Jejich zklamání bylo obrovské.

Zápas byl pro Hanáky náročný i z důvodu mnoha absencí zapříčiněných nemocí. I přes zpackaný konec ale nechtěl olomoucký kapitán svádět nic na nízký početní stav svého mančaftu. „Na to se opravdu nechci vymlouvat. S tímto problémem se tuto sezónu potýkáme téměř pořád. A vždy se pak dokážeme nějak semknout a o ty body zabojovat,“řekl.

Výběr Univerzity Palackého tak na třetí vítězství v řadě těsně nedosáhl a v následujících týdnech jej nečeká nic snadného. Tři nejbližší zápasy totiž odehraje na palubovkách svých soupeřů. Jmenovitě se jedná o ostravský Baník, vysokomýtský Nejzbach a Amor Lazor Vyškov. „Uvidíme. Buď to tam urveme a uděláme nějaký dobrý výsledek, anebo taky ne. My ale věříme, že se znovu dokážeme semknout a naskočit na vítěznou šňůru, která nás zdobila v dobách, kdy jsme byli mistři,“ uzavřel pozápasové hodnocení David Lošťák.

SK UP Olomouc – FC Tango Hodonín 7:8 (2:4)

Branky a nahrávky: 3. Brázdil (Lošťák), 11. Tilkeridis (Zapletal), 21. Lošťák (Martin), 24. Lošťák (Tilkeridis), 26. Tilkeridis (Lošťák), 31. Tilkeridis (Martin), 35. Lošťák (Brázdil) – 5. Bohun, 11. Sopůšek, 19. Ťok, 20. Bohun, 36. Čech, 38. Sopůšek, 39. Ťok, 40. Čech. Rozhodčí: Slanina, Kabeláč. ŽK: Sopůšek (Hodonín).

Olomouc: Janečka R. – Zapletal, Lapčík, Janečka M., Lošťák, Brázdil, Tilkeridis.

Hodonín: Parobek – Honzlík, Buc, Sopůšek, Čech, Vintrlík, Varmuža, Beneš, Ťok, Bohun.