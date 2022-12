„Už jsme se s nimi utkali potřetí, ale bohužel to ani teď nevyšlo, i když jsme byli nějakému bodovému zisku nejblíže. Myslím si, že i soupeř musí uznat, že jsme jej slušně potrápili," hodnotil zápas olomoucký autor hattricku David Lošťák.

Hanáci započali utkání výborně a už v jedenácté minutě vedli po přesných zásazích Jana Minxe a Davida Lošťáka 2:0. Pražané e ale zaskočit nenechali a za dalších devět minut otočili brankami Mikuse, Fabricia a hattrickem Maxharaaje na 5:2 ve svůj prospěch. Za tohoto stavu se pak šlo i do šaten.

„Možná chyběla troška štěstí, ale to se nedá takhle jednoznačně říci. Často totiž dostáváme góly ze situací, na které se na trénincích připravujeme. Dnes se to stalo asi třikrát," pokračoval Lošťák.

Vstup do druhé půle byl pak ale znovu v režii olomouckých hráčů. Ti už do 24. minuty stáhli skóre na 4:5, za což se zasloužili Nikolas Tilkeridis znovu s Davidem Lošťákem.Ve 30. jim sice jejich naděje oddálil svým druhým gólem Fabricio, už za čtyři minuty ale Lošták dokonal hattrick, když dorazil svou neproměněnou penaltu. Do konce zápasu pak i přes domácí tlak žádný další gól nepadl. Olomouc tak se Spartou prohrála 5:6.

„O přestávce jsme si řekli, že už nemáme co ztratit. A tak to zkusíme trošku pobláznit, vlétnout na ně a střílet ze všech pozic. Ačkoli byl totiž jejich gólman výborný, tak velice často vyrážel míče před sebe," vysvětloval olomoucký střelec strategii druhou půli. „Za hattrick jsem samozřejmě rád, ale bohužel, dobrý týmový výledek je vždycky lepší," dodal.

Po celou dobu olomoucké futsalisty hnali ve velkobystřické hale dopředu skvělí a hlasití fanoušci. „Chci jim moc poděkovat za to, že chodí na každý zápas a vytváří nám úžasnou atmoféru. A troufnu si říct, že vidí, jak se každým zápasem zlepšujeme a o to víc nás tlačí stále dál," smekl před svými příznivci.

Tým Univerzity Palackého má na svém kontě stále deset bodů a drží osmou pozici o bod před Libercem a Úustím nad Labem. Už ve středu jej pak čeká poslední zápas tohoto roku, znovu doma proti nejlepšímu celku české historie - Chrudimi.

„Vždycky do toho jdeme s tí, že chceme vyhrát. Soupeř má velmi silnou útočnou formci a ne nadarmo už má devatenáct titulů. Za náš tým mohu jen slíbit, že jim nedáme nic zadarmo, stejně jako dnes Spartě," uzavřel David Lošťák na bojovné vlně.

SKUP Futsal Olomouc - AC Sparta Praha futsal 5:6 (2:5)

Branky: 8. Minx, 11., 24. a 34. Lošťák, 22. Tilkeridis, – 11. Mikus, 14. a 30. Fabricio, 16., 20. a 20. Maxharraj. Rozhodčí: Gasnárek, Jurča, Slanina. Karty: Minx, Janečka – Fabricio, Maxharraj.

Olomouc: R. Janečka – Kmínek, Zapletal, Lošťák, Brázdil, M. Janečka, Minx, Fialka, Křižák, Tilkeridis. Trenér: Martin Janečka.

Sparta: Hůla, Plecitý – Brahimi, Kočovský, Fabricio, Maxharraj, Rukovci, Darrier, Winter, Hora, Hudousek, Fabricio, Mikus, Kelmendi, Barnet. Trenér: Beni Simitči.