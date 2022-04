FOTO: Basketbalisté UPOlu nedali Karlovce šanci a jsou ve finále

Basketbalový výběr olomoucké Univerzity Palackého to dokázal. Na domácí palubovce bez větších problémů porazil výběr pražské Univerzity Karlovy 79:60 a zajistil si tak účast ve finále Univerzitní ligy, ve kterém se mu postaví brněnská Masarykova Univerzita. „Postupu do finále si moc vážím. Prvního vítěze si totiž bude každý pamatovat, a tak doufám, že se nám to podaří," říkal po zápase trenér UPOlu Karel Hůlka.

Zápas Final Four Univerzitní basketbalové ligy mezi UP Olomouc a UK Praha | Foto: Michal Krhovský

„Musím říct, že Karlovka na nás nastoupilo s docela tvrdou obranou, takže jsme měli ze začátku utkání problém s vytvářením střel a s doskoky. Díky širší lavičce se nám ale podařilo vyhrotit tempo a nakonec je uhonit," říkal po zápase evidentně spokojený olomoucký kouč Karel Hůlka. I přes zmiňovanou tvrdou obranu soupeře ale nebyl start Univerzity Palackého z těch nejhorších. I díky několika úspěšným trojkovým pokusům si už v první čtvrtině Hůlkovi svěřenci dokázali vytvořit pohodlný náskok, který do konce prvního poločasu vyšplhal až na skutečně luxusních 23 bodů a stav 45:22. V tomto rytmu se pak utkání neslo i po změně stran. Po třech čtvrtinách vedli Hanáci již 60:38 a i přes lehké zvolnění v poslední části si už výsledek pohlídali a deklasovali svého pražského soka poměrem 79:60. Postoupili tak do finále, ve kterém se střetnou s dalším moravským celkem z brněnské Masarykovy Univerzity. Ta zvládla semifinále podobně jednoznačně a dalšího pražského soupeře z VŠE vyřadila po výsledku 85:58. Sigma hlásí posilu z Ukrajiny. Novic hrál také za Arsenal „Oproti Karlovce má Masaryčka více kvalitních hráčů. Očekávám tedy, že zlomení soupeře bude mnohem náročnější. Dle mého názoru bude finále velmi vyrovnané," zhodnotil budoucího soupeře trenér UPOlu a pokračoval: „Postupu do finále si vážím moc. Prvního vítěze si totiž bude každý pamatovat, a tak doufám, že se nám to podaří. Pokud zahrajeme stejně jako dnes, tak bychom vyhrát skutečně mohli." A co si hanácký lodivod myslí o Univerzitní basketbalové lize, která už je v řadě zemí zavedenou tradicí, ale u nás teprve zažívá svou premiéru? „Všechno nasvědčuje tomu, že by tato soutěž mohla mít před sebou velkou budoucnost. Když si uvědomím, že je pátek a hala je relativně dobře zaplněná, tak si dokážu představit, že ve čtvrtek by tady těch diváků bylo minimálně dvakrát tolik," uzavřel Karel Hůlka. Finále se v univerzitní sportovní hale odehraje v sobotu 9. dubna od 16 hodin. Pražský zápas o bronz mezi VŠE a UK začne přesně v poledne. UK Praha - UP Olomouc 60:79 (12:17, 10:28, 16:15, 22:19) Body: Tax 13, Hartig 11, Fanta 9, Palek 8, Miličič 7, Mach 4, Stibor 3, Škrhák 2, Vilím 2, Vitouš 1 - E. Klepač 19, A. Klepač 19, Žák 17, Srník 7, Nosek 6, Kotala 3, Tomeš 3, Kubát 3, Klapetek 2. Trojky: 6/28:11/34. Trestné hody: 14/23:10/13. Doskoky: 46:46. Diváci: 200.