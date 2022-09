Hanáci měli opravdu špatný vstup do zápasu, což nejlépe ukazuje fakt, že své první body vsítili až za stavu 0:16 a první čtvrtinu prohráli s propastnou ztrátou 6:20.

Postupem času se ale začali zvedat a začalo se to propisovat i do skóre. Jejich ztráta sice stále patřila do kategorie těch vyšších, už to ale přestávala být ostuda. Po prvním poločase svítilo na tabuli skóre 22:36.

Zbytek zápasu se pak nesl v podobném duchu. Po třech čtvrtinách 36:55 a na konci zápasu 55:83.

„Čekali jsme tedy, že to nebude ideální zápas. Ukázali jsme ale nějaké dobré pasáže a také díky tomu víme, na čem ještě musíme zapracovat. Výsledek nás mrzí. Myslím si ale, že kdybychom byli v plné formě, byl by zápas vyrovnanější. Věřím tedy, že až naše forma stoupne, bude to všechno lepší. Víme ale, co máme dělat," uzavřel Miljan Čurovič.

Příště čeká basketbalisty Olomoucka Federální pohár, na kerém se v základní skupině střetnou s týmy z Handlové, Lučence a Hradce Králové.

BK Redstone Olomoucko - Atomerőmű SE Paks 55:83 (6:23, 16:13, 13:19, 20:28)