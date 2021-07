Předešlý víkend uspořádala nezisková organizace Unisport volejbalový turnaj Pádýlko, v sobotu 24. července pak byl na řadě tenis. Amatérští hráči se sešli v Uničově a bojovali mezi sebou ve čtyřhře.

Amatérský tenisový turnaj Hončov debl. | Foto: Šárka Kozáková, Petr Uličný

„Letos se účastnilo „jen“ šestnáct párů, z toho bylo pět smíšených dvojic. Turnaj byl rozdělen do čtyř skupin po čtyřech párech a jak už u nás bývá zvykem, postupovali ze skupin všichni ať už do hlavního pavouka nebo do bojů o cenu útěchy, aby si každý zahrál co nejvíce,“ přiblížil organizátor Jan Šenk.