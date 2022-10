„Myslím, že to byl velmi dobrý zápas pro diváky. Určitě si to museli užít, protože my si to užívaly po té skoro tříměsíční přípravě velmi. Z našeho výkonu to muselo být znát," říkala po zápase šťastná olomoucká smečařka Zuzana Šepeľová.

První set se zprvu vyvíjel poměrně dost vyrovnaně. Vysokoškolačkám se pak sice povedlo utéct do pětibodového náskoku v poměru 14:9, Šelmy ale ukázaly své drápy a snížily na rozdíl jediného bodu. Poté si ale domácí kouč Hroch vzal time-out, který zjevně padl na úrodnou půdu. Domácí hráčky se totiž dostaly do sedmibodového úniku a i přes pokus o další dotažení v závěru setu mohly slavit poměrně jednoznačné vítězství 25:20.

Druhý set pak byl ještě vyrovnanější. Když už se sem tam jednomu z celků podařilo utéct do většího náskoku, ten druhý ihned nato zapnul a srovnal. A to platilo až do koncovky, do které se šlo za nerozhodného stavu 20:20 hned poté, co hostky vymazaly domácí vedení 20:17. A tento impuls jim viditelně pomohl, protože ji ovládly poměrem 5:1 a celý set pak 25:21.

Třetí set pak byl, spolu s tím čtvrtým, nejjednoznačnější. Domácí volejbalistky ho odstartovaly šestibodovou šňůrou, o kterou se postarala svým bezchybným podáním Zuzana Šepeľová a luxusní vedení si pak udržovaly i nadále. Nejblíže na dostřel se Brňanky dostaly po svých čtyřech bodech v řadě na 13:9. Vysokoškolačky pak ale znovu zapnuly své motory a výhra 25:14 byla na světě.

I čtvrtou sadu pak domácí borkyně jasně ovládly. Už chvíli po jejím začátku si vytvořily pohodlný náskok až sedmi bodů a stačilo jim už pouze neudělat nějaký významný kiks. Ten nakonec nepřišel, a tak se mohly radovat znovu z vítězství 25:14 a celkově potom 3:1 na sety.

„V této sezoně jsme opravdu velmi dobrý kolektiv a na tom musíme stavět. Nemáme žádnou výraznou osobnost, na které by to celé stálo. Musíme tedy hrát za všech okolností jako tým. A dnes jsme ukázaly, že to dokážeme. Podle mě nám oproti minulé sezoně mnohem lépe funguje i týmová chemie, " zářila třiadvacetiletá olomoucká opora.

Další zápas Hanačky odehrají už v sobotu, kdy se od 15 hodin střetnou v Kutné Hoře s ukrajinskými mistryněmi a účastnicemi Ligy mistryň SC Prometey Dnipro.

„Určitě to bude kvalitní zápas, protože je to skutečně kvalitní družstvo. Ještě teď po zápase si půjdeme udělat videorozbor. Potom trošku zregenerujeme spánkem a ráno jedeme. Pokud budeme hrát stejně kolektivně jako dnes, myslím si, že můžeme porazit každého," uzavřela Zuzana Šepeľová.

VK UP Olomouc - VK Šelmy Brno 3:1 (25:20, 21:25 25:14 25:14)

Rozhodčí: Ostranský - Slezák.

Diváků: 216.

Olomouc: Mostsitska, Šepeľová, Herdová, Hrochová, Tinklová, Borovcová, da Mata Galvao, Rajlić, Kneiflová, Kormendyová. Libera: Kulová, Slavíková. Trenér: Martin Hroch.

Šelmy Brno: Kyrychenko, Pluhařová, Mokrá, Benediktová, Širůčková, Dubianska, Beránková, Marková, Podhrázká. Libero: Chevalierová. Trenér: Ondřej Boula.