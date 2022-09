„Turnaj jsme znovu významně posunuli. Svou velikostí, kvalitou organizace, úrovní zápasů i počtem účastníků se blížíme k největším sportovním akcím v Olomouckém kraji. Přeci jen necelých 1 500 účastníků a další stovky lidí v doprovodu jsou ve městě nepřehlednutné, což potvrzují i ohlasy od našich partnerů, ale třeba i restauratérů, hoteliérů a zástupců z municipality. Letos se byl o kvalitách turnaje dokonce osobně přesvědčit i hejtman Olomouckého kraje pan Josef Suchánek" komentoval uplynulý víkend Lukáš Rubín, ředitel turnaje.

Juniorům vládli hráči 1. SFK Havířov, kategorii do šestnácti let, stejně jako v loňském roce, ovládl tým Bulldogs Brno. Hráči z domácího FBS Olomouc brali zlaté medaile hned ve dvou kategoriích a to B14 a B8, k nim přidali navíc jedno stříbro. Úspěšný turnaj má za sebou i regionální klub FbC Asper Šumperk se dvěma stříbry. Zahraniční stopu zanechali na Hané chlapci do 12 let z lotyšského FK Kurši, kteří po dominantních výkonech po celý víkend brali první místo. V kategorii B16 přidali stříbro další hosté z Lotyšska – FK Lekrings.

TEMPISH Moravian Cup se znovu konal pod záštitou prezidenta Českého florbalu a už tradičně jej podpořily Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj či Česká unie sportu.