Nedělní utkání bylo velmi gólové z pohledu obou týmů. Ty za zápas vystřelily dohromady osmasedmdesátkrát, z čehož čtvrtina střel skončila brankou. Utkání gólem odstartoval soupeř už ve čtvrté minutě, zásluhou Barbory Souškové a Tamary Hašové však hráčky FBS otočily. Do konce třetiny padly ještě čtyři branky, z nichž tři zaznamenala soupeřka Kristýna Bachmaierová.

Po startu druhé části se však znovu rychle trefila Hašová, která pak zkompletovala hattrick v pětatřicáté minutě, čímž znovu změnila stav ve prospěch svého týmu. Oba celky se ale stejně ve vedení ještě několikrát vystřídaly.

Nejzajímavější byl však konec zápasu. V 53. minutě na 8:8 vyrovnala Tereza Reimerová. Dvě minuty před koncem skórovala Michaela Kacelová, tu 45 sekund do sirény napodobila Bachmaierová a bylo znovu vyrovnáno. O výsledku se rozhodlo jen osm sekund před koncem duelu, kdy se po spolupráci s Reimerovou trefila Zuzana Hubáčková. „Po dnešním zápase můžu říct, že jsme rádi za tři body. To bylo největší pozitivum. Těch chyb, které jsme dělali, byly mraky. Soupeř má v kádru dvě hráčky, které využijí každou chybu, kterou jim nabídnete,“ komentoval utkání trenér domácích Radek Řehák.

Florbalistky FBS Olomouc měly ze zápasů s Jičínem a Vítkovicemi poloviční úspěšnost.Zdroj: FBS Olomouc

Naopak zápas s Vítkovicemi se vyvíjel úplně jinak. Už od začátku byla vidět extrémní kvalita nejlepšího ligového celku. Do první pauzy vstupovaly domácí hráčky v Dubině s tříbrankovým náskokem. Podobně vypadala i další část, která nakonec skončila za celkového stavu 6:0. Po páté brance, v polovině zápasu proběhlo v brankovišti FBS střídání, místo Martiny Schoupalové si tam stoupla Nikola Dlouhá. „Jsme v situaci, kdy máme dvě mladé, hodně nadějné gólmanky. Ta rotace je domluvená od začátku sezóny. Dneska se holky samy domluvily mezi sebou, že si to proti Vítkovicím chtějí vyzkoušet obě,“ okomentoval střídání Řehák.

I poslední část pokračovala kanonádou úřadujících mistryň. Až když skóre poskočilo na 9:0, trefila se konečně i Olomouc, respektive Michaela Kacelová, která tak zaznamenala jedinou úspěšnou trefu hostů v zápase. Utkání skončilo výsledkem 11:1. „Soupeř zase ukázal kvality, které my bohužel nemáme. Byl to hodně fyzicky i psychicky náročný zápas,“ nechala se slyšet nejlepší hostující hráčka utkání Kacelová. Trenér ale i přes vysokou porážku našel pozitiva. „Máme v hlavě živou zkušenost s tímto soupeřem ze čtvrtfinále z loňské sezóny. Myslím si, že to ale tentokrát bylo v něčem jinačí. Byli jsme více odvážní, gólů sice mohlo být z naší strany více, ale já tam viděl od čtvrtfinálových zápasů pokrok.“

Další duel sehrají olomoucké ženy v neděli 3. října v Čajkaréně proti K1 Florbal Židenice.

Autor: Daniel Tichý