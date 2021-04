Olomoučanky za sebou mají vydařenou základní část, v níž skončily na šestém místě. Pro první kolo vyřazovacích bojů si je však k jejich smůle vybral celek Vítkovic, který v lize neprohrál ani jeden duel a je favoritem na titul.

V prvním duelu hraném v sobotu domácí Vítkovice rychle odskočily do vedení 3:0. Hostující Hašová sice snížila, ale Olomouc se do kontaktu nedostala. Favorit ještě v první třetině zápas rozhodl čtyřmi brankami a do šaten šel za stavu 7:1.

První slovo v prostředním dějství měly sice Hanačky, ale opět zůstaly u jediné branky, čehož soupeřky využily a zvýšily na 13:2.

Poslední část byla z pohledu týmu FBS Olomouc nejlepší. Sice v prvních čtyřech minutách dvakrát inkasoval, poté se ale hosté dostali ve vlastním oslabení dopředu. Peterková prodloužila do pásma na Reimerovou, která dokázala skvělou ranou z první dostat skákavý míček do branky. Stejně jako první branku Olomouce, tak i tu poslední dala Hašová a stanovila konečné skóre 17:4 pro Vítkovice.

Méně branek

V neděli se olomoucké florbalistky poučily a v úvodu zlepšily práci v defenzivě. V první třetině se prosadila pouze domácí Maroszová a průběh utkání vypadal úplně jinak než v sobotu. Do druhého dějství vstupovaly svěřenkyně Dagmar Sigmundové s nadějným výsledkem. Prohrávaly o jedinou branku, jenže výkon Vítkovic měl vzestupnou tendenci a domácí celek utkání ještě před druhou přestávkou rozhodl dalšími čtyřmi brankami.

Ve třetí třetině svůj náskok nadále zvyšoval. Dvě vítkovické hráčky zkompletovaly hattrick a brankářka zapsala čisté konto při vítězství 11:0.

Olomoucké florbalistky se tak pokusí o zázrak v podobě zisku alespoň jednoho bodu v sérii. Budou k tomu mít ještě dvě šance na domácí palubovce. Třetí utkání je na programu v sobotu 17. dubna v 15 hodin, čtvrté o den později ve stejný čas.