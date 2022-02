Určující pro výběr byla nejspíš dojezdová vzdálenost mezi Ostravou a Olomoucí, která je rozhodně mnohem kratší než mezi Ostravou a Prahou, ze které pocházely všechny ostatní týmy, které Vítkovicím připadaly ještě v úvahu.

„Máme proti sobě nejlepší tým posledních let, který v lize neprohrál už téměř sedmdesátkrát. Čekají nás tedy čtyři náročné zápasy. Nebojím se říct čtyři, protože šance, že bychom je mohli porazit, bude velmi, velmi malá. Určitě si ale stanovíme takové menší cíle, které budeme chtít v zápasech realizovat. Budeme se také snažit Vítkovicím postup co nejvíce znepříjemnit,“ konstatoval olomoucký kouč.

FOTO: Olomoucké florbalistky na závěr základní části vyhrály.

Český florbal se již dlouho zmítá v poměrně bizarní situaci. Zatímco ve všech ostatních sportech, ve kterých se hraje systémem play-off, jsou čtvrtfinálové dvojice určeny na základě postavení v tabulce, ve florbalu si první čtyři týmy vybírají z týmů z druhé čtyřky podle toho, jak jim který soupeř vyhovuje.

„Už dlouho se k tomu vyjadřuji v tom smyslu, že je to jedna z prehistorických záležitostí. V žádném jiném sportu totiž nic podobného nenajdete. Pro mnohé týmy je to navíc dost demotivující. Celou sezonu se snažíte uhrát co nejvíce bodů pro co nejlepší umístění a potom stejně vaše výkony na hřišti nerozhodnou o tom, na koho narazíte. Rozhoduje bohužel to, kdo si vás vybere a pro koho budete nejpřijatelnějším soupeřem. Už by se nad tím měl někdo kompetentní zamyslet. A následně by to měl změnit tak, aby to dávalo smysl. Jak pro kluby, tak i pro florbal jako takový,“ krčil rameny Řehák.

„Já jen doufám, že si nás Vítkovice nevybraly pouze na základě geografické polohy, ale třeba i proto, že jsme za poslední dva roky udělali velký progres a dostali se dvakrát do play-off,“ uzavřel Radek Řehák.