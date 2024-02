Po třech prohrách v řadě vypadla Olomouc po dlouhé době z první čtyřky a dvě kola před koncem neměla svůj osud ve vlastních rukou. S Třincem si však ženy hravě poradily a díky prohře Tatranu se vrátily na čtvrtou příčku. Utkání navíc přispělo na dobrou věc.

Florbal ženy: FBS Olomouc - FBC Intevo Třinec 2024 | Foto: FBS Olomouc

Utkání, které bylo nejen výsledkově důležité. Na zápase se totiž vybíraly peníze pro dobrou věc. Pro spolek vozíčkářů se díky skvělým divákům vybralo 21 667 korun. Na utkání byl speciální program, občerstvení a samotný zápas se odehrál na speciálně položeném florbalovém povrchu.

Olomoucké ženy si vážnost utkání nepřipouštěly a už v jedenácté minutě vedly 3:0. Jako první se za domácí prosadila nejlepší střelkyně Lucie Cholinská, o čtyři minuty později Horčičková a za dalších 35 sekund i Vaculová. Třinec odpovědět jen jednou brankou.

Začátek druhé časti patřil hostům. Ze standardky se díky teči obránce prosadila třinecká Šibrová a z půlky se prosadila Kociánová. Olomouc se však rychle oklepala a vstřelila dvě rychlé branky.

„Nebýt tragického vstupu do druhé třetiny, tak bychom ten zápas měli pod kontrolou ještě více. Jsem ale rád, že, že naše zkušenější hráčky to pak dokázaly vzít na sebe," hodnotil zápas krátce po jeho skončení olomoucký kouč Radek Řehák.

V poslední třetině se už prosazovaly pouze hráčky domácích barev. Zerzánová unikla podél mantinelu a trefila se přímo do levého horního rohu. Vaculová navýšila vedení na 7:2 a konečný hřebík do třinecké rakve zasadila Cholinská.

„Chci poděkovat všem, kteří dnes přišli, protože ta atmosféra byla krásná. Olomouckým fanouškům chci poděkovat zvlášť, protože s námi jezdili celou sezony a byli super. Děkuji i Třinci, že přivezli tolik fanoušků. Základna je u nich veliká a přeji jim hodně štěstí v play down. Byla by škoda o ně v extralize přijít. My se ještě musíme soustředit na poslední zápas a potom už nás čeká play-off," uzavřel Radek Řehák.

Olomoucké ženy jsou tak před posledním kolem na čtvrtém místě. Poslední zápas odehrají 25.2. na palubovce suverénně posledního Znojma.

Text: Dominik Hrabě

FBS Olomouc - FBC Intevo Třinec 8:3 (3:1, 2:2, 3:0)

Branky: 6. a 56. Cholinská, 10. a 32. Horčičková, 11. a 51. Vaculová, 31. Řeháková, 47. Zerzánová - 14. Portešová, 23. Šibrová, 30. Kociánová. Rozhodčí: Húska - Vích. Vyloučení: 0:2. Využití: 2:0. Diváci: 204.