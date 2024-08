David Kubatík dnes 15:09

Krajskou metropoli Hané čeká na přelomu srpna a září početně jedna z největších sportovních akcí roku Olomouckého kraje. Přes 1 500 mládežníků a další stovky dospělých členů doprovodu, plné sportovní haly florbalistů z Česka, Finska, Lotyšska, Polska a Slovenka. Dětská radost z výhry a oslava sportu. To je mezinárodní florbalový turnaj TEMPISH Moravian Cup pro mládežníky od 6 do 18 let. Poslední příprava před startem sezony začíná přibližně stovce týmům v pátek 30. srpna.