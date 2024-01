Do playoff bych chtěla Bulldgos Brno a postavit se Anně Brucháčkové, uvádí teprve osmnáctiletá brankářka olomouckých florbalistek Klára Hodulíková, která v této sezoně nastupuje jak za ženy, tak i za juniorky. A nutno dodat, že ne náhodou. Mezi dospělými si totiž už v takto mladém věku podmaňuje brankářské statistiky a patří jednoznačně k oporám. S juniorkami navíc bojuje i o třetí finále v řadě.

Brankářka olomouckých florbalistek Klára Hodulíková | Foto: Foto: Michal Struž

„To, že jsem se dostala do týmu žen, pro mě znamená strašně moc. Jsem vděčná za každou příležitost, která se mi naskytne. Také si vážím toho, že ve mě mají trenéři i tým důvěru, což mě vnitřně žene k tomu na sobě intenzivně pracovat a podávat kvalitní výkony,“ říká nadějná strážkyně olomoucké klece, která má v ženské extralize až neuvěřitelnou 93% úspěšnost svých zákroků.

Jak ale sama říká, své úspěchy bere spíše s rezervou. „Jednou za čas se na ta čísla podívám. Samozřejmě mě to těší a je milé, že si toho někdo všimne, ale důležitější, než osobní statistiky jsou pro mě výsledky týmu,“ podotkla.

A právě olomouckému týmu se v této sezoně daří až nebývale dobře. Pouhých pět kol před koncem základní části totiž v tabulce figuruje na krásném čtvrtém místě za již tradičně úspěšnými dvěma celky z Ostravy a třetím pražským Chodovem. Na páté hráčky Bulldogs Brno, které mají navíc o jeden odehraný zápas navíc, si pak Hanačky drží tříbodový náskok.

„Účast v TOP4 by byl jednoznačně splněný cíl, se kterým jsme do této sezóny vstupovaly. Kdyby to nakonec klaplo, vyhnuly bychom se ve čtvrtfinále těm nejsilnějším. Další výhodou by také bylo, že bychom začínaly doma,“ usmívá se.

Olomoucko vstupuje do nadstavby proti Slavii. Předkolo není vůbec nereálné

A jelikož už je jasné, že i kdyby přišel nějaký nečekaný kolaps, tak olomoucké plejerky v nejlepší osmičce rozhodně chybět nebudou, je už čas na přemýšlení, kdo by jim tak ve čtvrtfinále mohl nejlépe sednout.

„To je velmi těžké, jelikož jsme se všemi případnými soupeři sehrály velmi vyrovnaná utkání. Já bych ovšem nejraději hrála proti Bulldogs Brno už jen kvůli tomu, že v jejich kádru nastupuje, dle mého názoru, jedna z nejlepších hráček světa – Anna Brucháčková,“ uzavírá Klára Hodulíková.