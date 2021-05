O trénincích v této době se rozpovídal šéftrenér FBS Olomouc Tomáš Hruška.

Kdy jste opět začali trénovat?

Myslím, že to bylo v týdnu od 19. dubna. Přišlo rozvolnění pro sport a mohli jsme trénovat ve dvanácti lidech, v šesti dvojičkách a s desetimetrovými rozestupy. Ze začátku to vypadalo šíleně. Byli jsme ale rádi, že můžeme dělat alespoň něco. Takhle jsme tréninky rozjeli. Pak došlo k dalšímu rozvolnění. Od toho už můžeme trénovat po skupinách dvanácti lidí bez rozestupů. Už můžeme hrát ve třech proti třem a podobně a skupin můžeme mít kolik chceme.

Vrátily se do tréninku již všechny kategorie?

V tuto chvíli mohu říct, že trénují všechny kategorie kromě žen. Ty měly skoro klasickou sezónu a nyní mají pauzu. Za chvíli jim začíná letní příprava. Všechny ostatní kategorie fungují.

Jak tréninky vůbec vypadají?

Dle pravidel nemůžeme ještě udělat úplně regulérní trénink. Už se tomu ale blížíme. Sice venku, ale máme tady dobré podmínky. Jako povrch máme hladký tartan, pro gólmany jsme koupili lino. Myslím si, že povrch je pro hráče v pohodě a můžeme na něm v klidu trénovat. Máme tam i mantinely, branky, prostě vše, co potřebujeme.

Takže to, že nemůžete do haly, není velká komplikace?

Rozdíl tam samozřejmě je. Mezi tartanem a palubovkou je obrovský rozdíl. Ale je to mnohem lepší než online tréninky posledního půl roku. To nebylo úplně dobré. Jsme strašně rádi za rozvolnění a že to můžeme skutečně nazvat restartem florbalu, na který jsme celou tu dobu čekali.

Liší se nějak opatření mezi jednotlivými kategoriemi?

Ne, je to všude stejné. Jediný, kdo to má jinak, jsou ženy. Ne jejich soutěž je výjimka od ministerstva zdravotnictví, takže budou trénovat v hale. Bude to v pořádku, protože všechny budou testované. Ale jinak v tom mezi kategoriemi není žádný rozdíl.

A to kvůli tomu že jsou ženy poloprofesionálky?

Správně, ano. Mají výjimku na profesionální soutěže, ačkoli žádná z nich se florbalem neživí. Ale jsme moc rádi, že extraliga dostala výjimku.

Nezaznamenal jste pokles počtu členů za tu dobu, co se nehrálo? A jak to teď vypadá s účastí na trénincích?

Těžká otázka. Pokles jsem čekal a nějaký drobný tam určitě je. Ale i díky tomu, že jsme dělali online tréninky, a i během toho lockdownu jsme byli aktivní, jsme spoustu hráčů a hráček udrželi. Když jsme si pak kontrolovali, kolik lidí máme na soupisce a kdo má zaplacené příspěvky, zjistili jsme, že těch, co na tréninky nechodí je opravdu málo. Na druhou stranu jsou i někteří hráči, kteří už se k nám nevrátili.

Většina kategorií začala trénovat po dlouhé době. Nebál jste se, že to půjde znát na výkonech a kvalitě hráčů?

Přiznám se, že jsme se na to vůbec nezaměřovali. Trenéři jakéhokoliv sportu se toho báli. Báli jsme se, že se děti vrátí a budou úplně mimo. Logicky tam pokles trénovanosti je, ale já to zas až tak negativně nevidím. Spíš si myslím, že děti přišly o půlrok, ve kterém se mohly zlepšovat, než že by šly hodně dolů. Dolů šla samozřejmě kondice, což je pochopitelné. Ale kdo s florbalkou uměl techniku, tomu to jde i teď na tartanu. Kdo trénoval doma, tak se dokonce zlepšil. Opravdu šlo vidět, že děti, které na online tréninky chodily a doma trénovaly jsou mnohem dále než ti, kteří půl roku nic nedělali.

A jak dlouho si myslíte, že se budou dostávat zpět do formy?

Těžko říct. U dětí to je jiné, protože ty se rozvíjí samy tím, že rostou. Takže když mají senzitivní období, je to pro ně jednodušší. Kdežto u starších víme, že na kondici pracujeme třeba tři nebo čtyři měsíce, aby to nějak vypadalo. A to se bavíme o situaci po sezóně. Kdy něco dělali. Kondice poklesne a pak ji opět budujeme. Ale teď to musíme budovat úplně odznovu. Takže vůbec nedokážu odpovědět. Jen odhaduji, že by se to snad dalo stihnou za pět měsíců, doufám.

Jak nyní vypadá příprava? Máte ji nějak rozdělenou, jako například hokejisti, kteří se nejdříve začnou chystat kondičně na suchu a v druhé části přípravy jdou na led.

Za normálních okolností by tomu bylo hodně podobně. Jen bychom nešli na led, ale do haly. Letní přípravu bychom začali v květnu a v průběhu června už bychom chodili jednou týdně do haly. V srpnu dvakrát, v září bychom trénovali čtyřikrát týdně. Tak to vždy bylo naplánované. V tuto chvíli to ale říct nedokážu. Zhruba za týden bychom měli přehodit ročníky a zahájit přípravu. Místo haly pak budeme mít florbal venku. Ideální to není, ale je to lepší než nic. Příprava by měla být podobná. Dám příklad: dorostenci budou trénovat čtyřikrát za týden. Z toho by měli mít třikrát kondici a jednou být v hale, teď tedy na venkovním hřišti. Vzhledem k tomu, že tu máme covid, který tu ještě nějakou dobu bude, neočekávám, že bychom se mohli do haly dostat. Tudíž se snažíme jen trénovat a zlepšovat hráče. Hlavně ať hrají, abychom jim nějak vynahradili ten půlrok, kdy nemohli hrát a ani se spolu vídat.

Jak to vypadá s letními akcemi? Budou se pořádat soustředění, kempy a turnaje?

Řešíme to. Připraveni na to jsme. Přihlašování na tyto akce jsme zahájili už v zimě, takže rodiče už tam své děti přihlásili. Je vážně super, že mají zájem. Počítáme určitě s tím, že holky pojedou na soustředění do Jeseníku, mladší kluci do Prostějova a starší do Hluku. Počítáme s tím, že to prostě bude, ale je možné, že nám třeba týden dopředu vláda řekne, že se to ruší. Máme taky příměstské kempy pro přípravku a elévy, kam chceme samozřejmě nahnat i naše děti. Po koronavirové pauze s nimi potřebujeme taky pracovat a současně pracovat na náboru. Bývají také letní turnaje. Zatím mám informace od Českého florbalu, který to řešil s ministerstvem zdravotnictví takové, že tyto aktivity budou v halách povoleny, když bude určitý počet nakažených na sto tisíc obyvatel. K tomu se blížíme, ale zdaleka tam nejsme. Pokud počty budou klesat, tak bychom mohli vyjet na tradiční turnaj do Brna v červnu a v červenci pak do Prahy. Doufám, že to vše vyjde. Pokud ne, tak mě to bude mrzet. Snad vyjdou aspoň ta soustředění, protože ta jsou jak pro hráče, tak pro trenéry jedním z nejlepších týdnů v roce. Všichni tam jsou společně a budují tým.

Už víte, kdy začnou a jestli vůbec začnou jednotlivé klubové soutěže?

V tuto chvíli nevíme vůbec nic. Český florbal s tím počítá. Normálně se budou losovat soutěže a v září se má začít. Ale jestli se opravdu začne, to nevíme a uvidíme až v záři.

Jaké jsou klubové cíle na příští sezónu?

Tohle řešíme v poslední době intenzivně. S muži chceme postoupit. Nyní hrajeme čtvrtou nejvyšší ligu a ta úroveň by tu měla být mnohem vyšší. Takže to je jeden z cílů. Druhý, který si kladu, je spíš dlouhodobější. Chci mít v každé nevýkonnostní kategorii ideálně padesát lidí. V přípravce, v elévech i v mladších žácích. A to stejné u ženské složky, i když tam jich asi padesát nebude, protože nabrat malé holčičky je velice těžké. Chci se na nábor hlavně nejmladších kluků a holek zaměřit. Ať má postupně klub ještě více členů než teď.

To znamená, že se na nábor může přihlásit kdokoliv?

Jednoznačně se otevíráme úplně všem. Všem, kteří si chtějí zkusit florbal. Kdo si ho chce zkusit za FBS Olomouc, ať přijde. My budeme jedině rádi, že nás bude víc. Jak říkám, potřebujeme nabrat veškeré členy. Obzvláště po této době.

