Loni sedmé místo po základní části a účast ve čtvrtfinále extraligy. Vzestup florbalistek Olomouce pokračuje i v aktuálním ročníku. V nejvyšší soutěži jim zatím patří výborná pátá příčka tabulky. „Cíl je stále stejný, ale s holkami budeme dělat vše pro to, abychom se poprali o co nejlepší umístění,“ avizuje trenér žen FBS Olomouc Radek Řehák.

Jeho svěřenkyně totiž najednou po zásluze pokukují dokonce po elitní čtyřce. „Před sezonou jsem si řekli, že bychom se chtěli v tabulce umístit co nejvýše a zejména potrápit týmy z top čtyřky, což už se nám povedlo. Vzhledem k aktuálnímu vývoji soutěže pak chceme určitě zabojovat o ono čtvrté místo a poté předvést to nejlepší v play-off,“ prohlásila tahounka týmu a třetí nejelpší střelkyně soutěže Lucie Cholinská na webu Českého florbalu.

Nejlepší brankářka ligy

Velkou zásluhu na momentálním umístění Hanaček má také brankářka Klára Hodulíková, která je po podzimu nejlepší gólmankou extraligy, co se úspěšnosti zákroků týče.

„Některé holky jsou v rámci statistik hodně vidět, to jsme určitě rádi, je to zajímavé i pro ně. Například Lucka byla vždycky typ hráčky, která góly dát uměla. Jsme rádi že se jí daří, ale myslím si, že náš výkon není založený na individualitách,“ má jasno kouč Řehák.

„Jsem rád, že máme tři konkurenceschopné lajny, dalších pět až šest hráček, které jsou schopny naskočit z lavičky a z juniorek. Vše je tady o kolektivním výkonu, na individualitách jsme to nikdy nezakládali. Na bodech a gólech se podílí skoro všechny hráčky ze všech lajn,“ pochvaluje si.

Zároveň však olomoucký lodivod dobře ví, že mladý tým má své rezervy, na kterých je stále třeba pracovat. „Jsou to zápasy v týdnu. S těmi máme problém, bojujeme s nějakou koncentrací, a to už několik let,“ uvědomuje si Radek Řehák.

Hanačky se mohou navíc pyšnit kvalitně odehranými duely s těmi nejlepšími českými týmy. „Loni třeba bod s Chodovem, letos už dva. Dokážeme pravidelně bodovat s týmy kolem nás i s těmi slabšími. A to třeba i v případech, kdy se nám trochu nedaří, herně to není ideální, ale i tak to nakonec dokážeme vyhrát,“ všiml si kouč.

V neděli doma s Bohemkou

Během svátků měly hráčky zasloužené volno, do procesu se vrátily v úterý, aby hned v neděli 7. ledna naskočily do dalšího utkání. Olomouc hostí v Čajkaréně od 14 hodin sedmé Bohemians.

„Hodně důležitý zápas,“ ví Řehák. „Doufám, že to zvládneme a nastartujeme tu jarní část tak, jak jsme hráli tu podzimní,“ věří.

