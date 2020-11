Zora se na palubovce outsidera hned zkraje zápasu ujala vedení 8:0 se záhy zvýšila už na desetigólový náskok, který držela v poločase.

Po změně stran Hanačky dál dominovaly a v pohodě si došly pro dva body. Napravily tak úterní vysokou porážku na půdě Mostu.

Devíti brankami k výhře největší měrou přispěly Iva Závišková a křídelnice Martina Přikrylová, která těžila z rychlých brejků.

„V podstatě jsme si všechny hráčky s chutí zastřílely. Padalo nám to, šlo nám to, hrály jsme rychle. Dobře jsme bránily a z kvalitní obrany bylo snadné běhat do jednoduchých gólů,“ líčila Martina Přikrylová.

„S celou dosavadní podzimní částí můžeme být spokojeni. Mrzí nás hlavně zápas s Porubou, který nám utekl o gól. Roli favoritek jsme jinak potvrdily,“ těšilo Přikrylovou.

Co se českých soupeřů týká, má Zora na podzim prakticky odehráno. „Chybí nám pouze utkání se Slavií Praha, což bude velký souboj. Uvidíme, jak podzim zakončíme,“ dodala Martina Přikrylová, která hned v neděli dorazila na reprezentační sraz v Chebu, kde bude bojovat o nominaci na blížící se EURO.

HK Hodonín – DHK Zora Olomouc 22:38 (8:18)

Rozhodčí: Šlezingr, Špunar. 7m hody: 3/3 – 0. Vyloučení: 4 – 4. Bez diváků.

Hodonín: Zichová, Rehušová – Drexlerová 1/1, Zálešáková 4, Tvrdoňová 1, Adamíková, Gygan 3, Pospíšilová 1, Kalinová 5/3, Nováková, Višňovská 5, Vavroušková, Fleková 2. Trenér: Antonín Střelec.

Olomouc: Polášková, Haládíková – Závišková 9, Kapsová 1, Sovová 1, Kašpárková 1, Protivánková 2,Přikrylová 9, Krajčovičová 2, Fryčáková 4, Možíšová, Gajdošíková 5, Žůrková, Roupcová 1, Hejlová 2, Kubáčková 1. Trenér: Květoslav Kuba.