Do úvodního setu vstoupil lépe Olymp a do jeho poloviny si udržoval drobný náskok. Olomoučankám se sice podařilo srovnat krok, jenže soupeře to nerozhodilo a do koncovky šel s komfortním bodovým polštářem, který si už nenechal vzít - 18:25.

„Měli jsme strašný vstup do zápasu, Olymp byl jednoznačně více namotivován. Musel jsem sáhnout k sestavě, kterou ani netrénujeme, a museli jsme si důrazně říci, že hrajeme o medaili,“ hodnotil olomoucký trenér Martin Hroch.

Ve druhé půli si Olymp vytvořil rychle sedmibodový náskok (6:13). Tlak Olympu setrvával a rozdíl byl pro Hanačky už kritický (10:23). Sice odvrátily čtyři setboly, ale více nestihly - 16:25 a 0:2.

Olomoucký trenér Martin Hroch pak zamíchal sestavou a vyplatilo se. Vysokoškolačky se dostaly do vedení 6:2, Olymp se však rychle oklepal a záhy srovnal (8:8). V polovině setu se pak dokonce odpoutal od Hanaček na dva body, ale Pražanky se pak možná zalekly vítězství a po třech nevynucených chybách pustily protivníka zpátky do hry. Osmibodová šnůra Moscické na servisu dala univerzitě pohodlný náskok do koncovky, která vyzněla jasně pro Olomouc - 25:19.

Prohra po boji s Libercem. Chceme alespoň bronz, hlásí volejbalistky VK UP

Vysokoškolačky pokračovaly ve zlepšeném výkonu i ve čtvrtém dějství a od začátku si v něm udržovaly tří až čtyřbodový náskok. Postupně jej navíc nadále navyšovaly (16:9), a to hlavně díky zlepšené hře v obraně. Náskok už si udržely a po výhře 25:17 si vynutily rozhodující pátý set.

Ten byl vyrovnaný až do stavu 5:4 pro Olomouc, vzápětí už to však bylo 8:4 a po sérii ofenzivních chyb Olympu vedla Univerzita Palackého 14:8 a definitivně 15:9.

„K dnešnímu utkání sedí nejlépe fotbalové vyjádření. Byl to zápas dvou poločasů, z nichž první byl jednoznačně pro nás, druhý pro Olomouc a my to pak už nezvládli. Gratuluji soupeři k třetímu místu a děkuji svým holkám, protože tady ostudu neudělaly, přestože končíme na nepopulárním čtvrtém místě,“ konstatoval trenér Olympu Stanislav Mitáč.

„Tým paradoxně nakoplo zranění Zuzky Šepeľové, která dohrávala se zatnutými zuby. Musím holkám poděkovat, že to nevzdaly a průběh otočily,“ uzavřel spokojeně Hroch.

Přípravný zápas olomouckých týmů: Problém s hřištěm a bleskový přesun přes město

Zpět do extraligového kolotoče se vysokoškolačky vrátí v sobotu 12. února, kdy v rámci 23. soutěžního kola hostí od 17 hodin brněnské Královo Pole.

VK UP Olomouc - PVK Olymp Praha 3:2 (-18, -16, 19, 17, 9)

Rozhodčí: Velinov, Dušek

Olomouc: Herdová, Blancová, Babićová, Šepeľová, Moscická, Tinklová, libero Slavíková. Střídaly: Kneiflová, Šmídová.

Olymp: Virtová, Brancuská, Patočková, Kalhousová, Šimáňová, Smutná, libero Pešková. Střídaly: Šmídová, Poloučková, Bartošová, Brichtová, Lukeš