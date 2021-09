Ještě před velkou premiérou Zubřice oficiálně představily kádr a dresy pro novou sezonu. Ty dostaly nový design, na jehož podobě se podílely i samotné hráčky. Kam to nově složený kádr se třemi zámořskými posilami může dotáhnout?

„Doufám hlavně, že po těch dvou zvláštních ročnících to bude sezona, na kterou budou chodit diváci, že budeme hrát výborné zápasy ve skvělé atmosféře před zaplněnou halou,“ řekl na úvod předseda Volejbalu Přerov Lubomír Svoboda.

„Rádi bychom hráli kolem šestého místa. Za vedení klubu by se nám toto umístění líbilo,“ potvrdil Svoboda fakt, že Přerovanky by se i letos rády dostaly do play-off.

„Co se týče financí, klub je zhruba z osmdesáti procent na sezonu připraven. Samozřejmě pořád pracujeme na tom, abychom získali ještě nějaké partnery tak, abychom třeba pro play-off ještě mohli získat nějakou posilu,“ dodal Lubomír Svoboda.

Generálkou byl pro Zubřice přípravný turnaj ve slovenské Nitře, kde skončily na čtvrtém místě. „Pořadí v přípravě neřeším. Chtěli jsme si něco vyzkoušet, což se nám s kvalitními soupeři podařilo,“ hodnotil hlavní trenér Radim Vlček.

„Celkově spokojený jsem. Jeli jsme tam v trošku okleštěné sestavě, ale myslím, že jsme hráli slušně, měli jsme na náš volejbal pozitivní reakce,“ dodal.

Příjemným překvapením byla také hra dvacetiletého libera Adriany Kulové. Ta se stala nejužitečnější hráčkou Přerova.

„Byla jsem překvapená, ale ten turnaj mi sedl, hrálo se mi dobře. Povedl se nám hlavně první zápas s Trnavou, to se nám dařilo snad všechno,“ prozradila Kulová.

Zubřice na úvod čeká těžký los. Po sobotním duelu v Liberci ve čtvrtek hostí od 17 hodin Olomouc. „Vždy je lepší začít sezonu s týmy, proti kterým nejsme favority. Můžeme jen překvapit a vyzkoušet si další varianty. Částečně to pro nás bude herní příprava před důležitými zápasy,“ ví Radim Vlček.

Vysokoškolačky trápí virózy

Vrcholem letní přípravy byl pro Olomouc domácí Tomi Remont Cup, který se poprvé hrál coby Memoriál Jiřího Teplého. Vysokoškolačky turnaj ovládly, s Prostějovem i Olympem ovšem musel zvládat pětisetovou bitvu.

„Na našich výkonech je stále vidět, že se pořád ještě sehráváme. Tentokrát nás ale trápily hlavně různé bolístky, tým není úplně v pořádku. Celkově nám chyběla agresivita, hráčky mají dobré parametry, ale musí fungovat jako tým. Na tom ještě zapracujeme,“ hodnotil trenér Olomouce Martin Hroch.

V pondělí měly Vysokoškolačky odehrát tuzemský Superpohár, vzhledem k epidemii uvnitř týmu ale v Liberci nenastoupily.

„Tato situace nás v žádném případě netěší, ale zdraví hráček je pro Český volejbalový svaz i pro nás vždy na prvním místě, jak již bylo také v minulých sezonách správně deklarováno," okomentoval trpké, ale nezbytné rozhodnutí ředitel olomouckého klubu Radan Holásek.

Duel ve Frýdku-Místku by se nicméně měl odehrát dle původního rozpisu v sobotu od 17 hodin.

Prostějov míří výš

Prostějov skončil na olomouckém turnaji na třetím místě za Olympem a v nové sezoně by rád vylepšil sedmé místo z uplynulého ročníku.

„Hlavním cílem je umístění v horní polovině extraligové tabulky, to znamená do čtvrté příčky. Tajně pak sníme o postupu do semifinále,“ řekl hlavní trenér a sportovní ředitel VK Prostějov Miroslav Čada.

Prostějov tak obměnil a zkvalitnil kádr, klíčový je také návrat Miroslava Čady na trenérský post.

Šternberk sází na drzost

Nejspíš nejmladší kádr z celé extraligy bude mít Šternberk. Sokol tak chce sázet hlavně na bojovnost i drzost.

„Osobně bych chtěl sahat po osmé příčce a účasti v play-off, ale musíme počítat s tím, že v našich výkonech a tedy i výsledcích mohou nastat velké výkyvy. Chceme se proto soustředit sami na sebe,“ uvedl šternberský kouč Jan Drešl.

Sobotní duel Prostějova se Šternberkem je na programu od 17 hodin v Národním sportovním centru.