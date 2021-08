Nasazenou jedničkou ve dvouhře mužů je Ind Sathyian Gnanasekaran, aktuálně 39. hráč světového žebříčku. Jedničkou mezi ženami je Yang Yiaoxin z Monaka. Té patří ve světovém žebříčku 44. příčka. Oproti předchozím ročníkům je letošní účast o něco slabší, i tak se představí několik účastníků olympijských her v Tokiu a členů širší světové špičky.

„Je škoda, že jsme se dostali do termínové kolize s německou Bundesligou, která v tom týdnu má naplánované kolo. I to je důvod, proč v Olomouci bude chybět několik zvučných jmen,“ sdělil v tiskové zprávě ředitel turnaje Nikolas Endal.

Svou soutěž budou mít i hráči do 21 let. „Ještě před vypuknutím pandemie tuto kategorii na velkých turnajích nahradila kvůli olympiádě smíšená čtyřhra, přitom pro mladé hráče a hráčky je to nejlepší způsob, jak získat body do světového žebříčku,“ řekl Endal.

Kvalifikace začne v sobotu 21. srpna v 9.30 hodin a vstup je podobně jako v neděli zdarma. V pondělí 23. srpna pak začnou boje v hlavních soutěžích. Cena vstupenek je 100 korun na každý hrací den a koupit se dají pouze přímo v hale.

„Chtěli bychom upozornit všechny fanoušky, že pro vstup do haly je potřeba splňovat hygienické předpisy ohledně covidu, platné aktuálně v České republice. Tedy mít dva týdny po ukončeném očkování, potvrzení o negativním PCR nebo antigenním testu, popřípadě potvrzení o prodělané nemoci v posledních 180 dnech. V hale je navíc potřeba počítat s ochranou dýchacích cest respirátory,“ dodává Nikolas Endal.