/FOTO+VIDEO/ Do historie se zapíše 43. ročník Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu Ecce Homo Šternberk. Pořadatelé poprvé v historii nabídli fanouškům bohatý živý online přenos po celý víkend, nechyběly dramatické momenty a náročné klimatické podmínky. Na třetím místě v hlavní kategorii dorazil do cíle český jezdec Petr Trnka.

„Nevyšlo to podle představ, podmínky byly těžké, byla to pro nás loterie s pneumatikami. Neměli jsme oproti soupeřům k dispozici měkkou suchou směs, který by nám vyhovovala nejvíc. Volili jsme jistotu střední volby, jeli jsme včerejší mokré pneumatiky a nebylo to úplně ono,“ řekl Trnka, který si po strhujícím sobotním tréninku brousil zuby dokonce i na první příčku, což by z něj udělalo teprve druhého českého vítěze podniku v historii po legendárním Miroslavu Adámkovi.

Nakonec se tak nestalo. Z vítězství se při neúčasti šestinásobného italského vítěze Merliho radoval Francouz Geoffrey Schatz. „Byl to opravdu stresující den. Bylo to těžké a jsem moc rád, že jsem tady vyhrál. Když se podívám na rekord trati, je před námi ještě spousta práce. Pokud by jel Christian Merli, asi by nás zničil,“ řekl s úsměvem Geoffrey Schatz.

Merli nestartoval ani v sobotním tréninku, přestože byl uveden na startovní listině. Na vině byla jeho účast na nejprestižnějším světovém závodě do vrchu světa Pikes Peek v americkém Coloradu.

Havárie a pomoc diváků

Déšť, prudká bouře, mokrá trať, nevyzpytatelné podmínky. I o tom byl nedělní šternberský závod. Drama přinesla havárie Rakušana Stefana Promoka v momentě, kdy byla vyvěšena červená vlajka.

O pomoc se postarali i diváci u tratě, kteří pomáhali dát poté trať do pořádku, aby se mohlo co nejdříve odjet velké finále.