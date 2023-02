Dvougólové vedení futsalisté v poslední minutě ztratili. Rozhodl sporný moment

To je opravdu smůla. Olomoučtí futsalisté byli blízko stavu, kdy by jim k play-off stačila remíza. To je ale pryč. V zápase proti Perštejnu totiž vedli ještě na začátku poslední minuty o dva góly. V ní jej ale i kvůli kontroverznímu rozhodnutí sudího ztratili a po remíze 5:5 a překvapivé výhře Liberce na Spartě se tak o osmém postupujícím rozhodne v přímém souboji na palubovce Severočechů.

Futsalisté Olomouce. Ilustrační foto | Foto: Deník/David Kubatík