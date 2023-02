„V této fázi sezony bude každá domácí ztráta každý tým extrémně mrzet. Potřebujeme tento zápas zvládnout a vstoupit do druhé části soutěžního ročníku úspěšně. Víme, o co hrajeme," míní trenér Olomoucka Tihomir Bujan.

„Pokud zvítězíme, může to být impuls, který potřebujeme. Pomohlo by to našemu sebevědomí. O skóre je na tom sice lépe Slavia, ale v nadstavbě spolu odehrajeme čtyři zápasy a může se tak všelico změnit. Hlavním cílem bude vítězství, klidně o jediný bod,“ dodává.

V základní části se ve vzájemných zápasech vždy radoval domácí celek. V Praze vyhrála Slavia 81:62, když vedla prakticky celý zápas. V Olomouci byli úspěšnější Hanáci po výsledku 97:87.

„První část sezony nám nevyšla, to však neznamená, že se chceme soustředit jen na záchranu. Cílem je postup do předkola play–off. Na desátou příčku máme ztrátu, která se dá stáhnout. Chceme to dokázat,“ doplnil srbského kouče i generální manažer Libor Špunda.