„Všichni si uvědomují, o co se bude hrát. Do baráže v žádném případě nechceme, proto potřebujeme vyhrát. Utkání bude hodně náročné především psychicky. Chce to zvládnout začátek, aby kluci získali klid a sebevědomí. Nesmíme propadnout nějaké nervozitě. Nasazení a obětavost pro tým bude v tomto případě rozhodující,“ je přesvědčený trenér Olomoucka Tihomir Bujan.