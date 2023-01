„Myslím, že náš klub je tímto docela fenomén, protože postavit kartu, kde je šestnáct zápasů počínaje dětmi od osmi let až po ostřílené profesionály, to se moc klubům nepodařilo. Samozřejmě, můžou se stát změny na poslední chvíli, ale teď mám na kartě šestnáct zápasů a šestnáct bojovníků z MTO," pochvaluje si hlavní trenér olomouckého klubu Tomáš Musil.

Celá akce se bude konat, jako již tradičně, v pavilonu A Výstaviště Flora v pátek 31.března 2023 a fanoušci se mohou těšit na mnoho lákadel.

Poprvé v olomouckém ringu budou moci vidět jednoho z nejlepších bojovníků thajského boxu v ČR a na Slovensku ve váze do 70kg Štěpána Gubu, střetnutí žen ve váze do 60 kg mezi Marcelou Šafranovou a polskou jedničkou Dominikou Filec o profesionální mezinárodní titul asociace CMTA v zápase na 5x3min.

To ale nebude jediný česko-polský souboj. Martin Švarc se totiž postaví tvrdému bojovníkovi Kamilu Janikovi ve váze do 91kg podle pravidel K1. Povoleny nebudou lokty ani klinč, o to víc ale přijde tvrdé boxerské přestřelky.

Dalším tahákem bude Michaela Hlaváčiková. Ta má v profesionálním ringu zatím tři vítězství a v minulém roce doslova uchvátila českou a slovenskou scénu svým výkonem na akci PML Třinec. Nyní ji ale čeká obrovská výzva ve váze do 60kg, maďarská jednička Ajsa Nardelotti.

Domenico Naswettera, který opět trénoval několik měsíců v Thajsku, se postaví mladý dravec a šampion Ukrajiny Tymur Didiaiev. Domenico na loňském memoriálu prohrál po zranění lokte hned v prvním kole a proto to bude tentokrát chtít proti přetěžkému soupeři na domácí půdě napravit. Dále se domácímu publiku představí i Petr Bartoněk v disciplíně MMA Striking. Je to vlastně thajský box, ale v malých MMA rukavicích, které z každého úderu dělají ještě větší hrozbu KO.

Na programu budou ale i amatérské zápasy thajského boxu dětí. Představí se opět osmiletý Richard Fryšák, čtrnáctiletá Zuma Guseynova a také desetiletá Michaela Dostálová.

Přítomni budou i čtyři začínající bojovníci olomoucké MMA divize Jakub Zacpal, Adam Polčák, Martin Klos a Slávek Krátký.

Vstupenky budou k dostání v tělocvičně MUAY THAI OLOMOUC, 17.listopadu 1 v budově Sokola Olomouc nebo na telefonním čísle 776 322 777.