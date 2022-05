„Adéla je hráčka, kterou jsem měl možnost dva roky trénovat už při svém působení ve Šternberku. Tehdy byla ještě juniorka s přesahem do žen. Vykazovala velký potenciál, velkou motivaci a chuť dostat se co nejvýše. Přiznávám také, že práce s ní někdy nebyla úplně jednoduchá,“ usmívá se olomoucký kouč Martin Hroch.

„V poslední době jsem s ní několikrát mluvil a naznačil jí, jakou roli by u nás měla zastávat. Řekla mi, že to takto bere. Může hrát jak na pozici přihrávající smečařky, tak diagonální hráčky. Její výhodou je, že je schopna míč smečovat vysoko a razantně. V Olomouci navíc studuje vysokou školu, takže se tato možnost nabízela sama. Její příchod navíc zapadá do našeho plánu vytvořit věkově konzistentní tým, v němž by věkové rozdíly nebyly tak výrazné a holky si tak lépe rozuměly,“ dodává.

Příchod pětadvacetileté, 185 centimetrů vysoké útočnice vítá i předseda klubu Jiří Zemánek. „Přestože není odchovankyní Šternberka v pravém slova smyslu, v tamním Sokole udělala první kroky do velkého volejbalu. Je to tedy pro mě opět další důkaz toho, že spolupráce dvou regionálních klubů, většího ambiciózního s menším ´rodinným´, má svůj význam a smysl," říká.

„Adéla je nyní v ideálním volejbalovém věku, kdy už má zkušenosti, ale zároveň také možnost se dál zlepšovat. Přeji jí tedy, aby příležitost u nás chytila za pačesy a něco velkého u nás dokázala,“ vzkazuje.

Adéla Borovcová už v Olomouci krátce působila v sezoně 2015/2016. Dále kromě Šternberka oblékala dres Frýdku-Místku a v minulém szoně brněnských Šelem.

„Olomouc znám z dob bojů o mistrovské tituly a evropských pohárů a ta atmosféra, která tady byla díky fanouškům, se nedá zapomenout. Doufám, že na tyto roky navážeme společně s panem trenérem Hrochem, pod nímž jsem hrála ve Šternberku asi před šesti lety," říká odhodlaně nová olomoucká posila.

V tomto směru to pro mě není žádná velká změna, ale naopak velmi příjemný návrat domů. Věřím, že navážeme na spolupráci, protože se známe a myslím si, že jsme i oba dva volejbalově ve svých rolích - on jako trenér a já jako hráčka - za ty roky vyrostli,“ dodává.