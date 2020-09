Prvoligoví házenkáři se dočkali startu sezony. A hned v úvodním kole se hrálo hanácké derby mezi Velkou Bystřicí a Tatranem Litovel. Hosté pod taktovkou Lubomíra Krejčíře zvládli koncovku a zvítězili 25:21.

Házenkáři Tatranu Litovel slaví výhru v derby. | Foto: Deník / Miroslav Mazal

„Sezona pro nás začala derby na hostující palubovce, takže premiéra to byla velice vypjatá. Navíc na podzim Bystřice v Litovli vyhrála. My jsme se ale dokázali zbláznit a celý srpen už hráči poctivě trénovali. Odehráli jsme spoustu těžkých zápasů převážně s extraligovými týmy a projevilo se to především v koncovce,“ prohlásil trenér Litovle.