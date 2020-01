„Veškeré věci, které měl ve smlouvě, se dodržovaly. Jeho zdravotní stav byl v pořádku, po zranění nastoupil v několika zápasech a měl nejlepší možnou péči,“ prohlásil sportovní manažer klubu Michal Pekárek (na snímku vpravo), který chování amerického hráče nechápe.

Je tohle definitivní konec Douglase v klubu?

Ano. Hráč Douglas skončil v BK Olomoucko.

Bylo pro vás jeho chování a tajný odjezd šokující? Jak probíhala komunikace z jeho strany?

Neprobíhala vůbec žádná. Hráč se sbalil, nedal nikomu vědět – ani hráčům, ani vedení, ani majiteli – a na vlastní náklady odcestoval do Ameriky.

Vzkázal něco alespoň ze zámoří?

Ne, žádná oficiální zpráva nepřišla, s klubem nekomunikuje. To je celý závěr, který se Douglase týká. V tuhle chvíli samozřejmě porušuje smlouvu, která je stále platná. Veškeré věci, které měl ve smlouvě, se dodržovaly. Jeho zdravotní stav byl v pořádku, po zranění nastoupil v několika zápasech a měl nejlepší možnou péči. Byl dvakrát u profesora Koláře, tady měl výborné doktory, kteří se o něj starali a maximálně se mu věnovali. Léčba stála spoustu peněz. I klub po téhle stránce je jeho přístupem velice zklamaný.

Bylo to určité riziko u hráče ze zahraničí, který je v klubu poslední sezonu? Nebo jste se nikdy s ničím podobným nesetkal?

Hráči přichází a odcházejí, vždycky ale dojde k nějaké dohodě. Sedne se za stůl a situace se vyřeší. Já jsem se ještě nesetkal s tím, že by hráč takovým způsobem opustil klub bez jakékoliv komunikace. Klub pro toho hráče udělal hodně, on samozřejmě byl hvězda, MVP minulé sezony, ale to ho neopravňuje k takovému chování. Měl by být i příkladem pro mládež, tohle by se absolutně nemělo stát.

Může být hlavním důvodem odchodu zájem doléčit dříve zraněné koleno?

Já do jeho hlavy nevidím, nebudu spekulovat, co ho k tomu vedlo. Nohu měl doléčenou, čekalo se na něj měsíc a půl a podle lékařů a fyzioterapeutů bylo vše v pořádku. Nebyl důvod, aby měl z něčeho obavy, že se mu něco stane, když bude hrát. Přitom po tom zranění odehrál čtyři pět zápasů.

Přijít o nejužitečnějšího hráče minulé sezony a jednoho z tahounů, který pomohl k ligovému bronzu, v tomto období je mimořádně nepříjemné, že?

Je to rána pro klub, pro hráče, navíc teď kdy se finišuje a každý bod má cenu zlata. Je to nepříjemné, ale snažíme se situaci rychle vyřešit. Přivést nové hráče a zapomenout na to, že byl nějaký Douglas. Určitě ale nemůžeme nového hráče srovnávat s Douglasem, to by byl absolutní nesmysl. Třeba se změní trošku způsob hry, ale v každém případě se to snažíme co nejrychleji vyřešit.

První zápas, na který Douglas nedorazil, ještě přinesl výhru. Následovaly ale dvě porážky v utkáních, kdy bylo Olomoucko papírovým favoritem. Podepsalo se Američanovo chování na psychice týmu?

Určitě, je to poskládané tak, že máte Douglase a Palyzu jako dvě velké hvězdy a kolem toho spoustu dobrých hráčů. Každý měl v týmu nějakou roli a to nevyřešíte ze dne na den, že se role u hráčů změní. Bude to chtít nějaký čas a trpělivost. O víkendu v Ostravě nám navíc chyběl i Palyza, který byl nemocný. Domácí pohárový zápas proti USK v úterý odehrál se sebezapřením. Nemocný je i Kouřil. Musíme se dát rychle dohromady, abychom zvládli domácí zápas s Brnem, který máme v sobotu.

Tyto komplikace si vybraly daň v podobně vyřazení z Českého poháru. Počítali jste znovu pro roce s účastí ve Final Four?

Rozhodně. I ten los v době, kdy jsme byli kompletní, byl dobrý. Na USK jsme si doma věřili. Jenže situace, která nastala, byla velice složitá.

Zmiňoval jste hráčské náhrady za Douglase. Máte už zacíleno na konkrétní hráče?

Máme, ale ještě není zapsaný a nechceme o něm mluvit. Až se to vše dotáhne do konce, tak informaci okamžitě vydáme.

Jedná se o jednoho basketbalistu?

Zatím to bude jeden hráč, ale počítáme, že se posílíme i na jiných pozicích.

Je možnost, že by se posila objevila už v ligovém zápase proti Brnu?

Je to jedna z možností, děláme vše pro to, aby se vyřídily papíry. Jeho poslední klub byl ve Venezuele, takže je to trochu složitější.