Zuzano, jak jste zvládla nynější karanténu a pobyt doma?

Pobyt doma jsem zvládla dobře. Myslím si, že situace, která nastala, byla pro mě i malinkým vysvobozením. V posledních několik měsících jsem na sobě cítila, že tělo potřebuje ubrat, ale práce se bohužel nezastavila. Chtěla jsem prostě stihnout úplně všechno (usmívá se). Utřídila jsem si myšlenky, odpočinula si, a těším se mnohem více zpět do procesu s nově nabitou energií.

Jak se klub KSP Olomouc, kde působíte, věnoval tréninku svých mladých svěřenců, potkávali jste se online?

Na úplném začátku karantény nikdo netušil, jak dlouho bude trvat. Sepsala jsem pár kruhových tréninků, které jsem si doma sama cvičila a poslala to do skupiny KSP jako možnou inspiraci i dalším. Pro nejstarší plavce byl vytvořen online tréninkový deník. Pro ty mladší, jsme s kolegy trenéry natočili videa se cvičením a výzvami. Ti se toho chopili opravdu skvěle. Byla vytvořena skupina na whatsappu, a aktivní plaváčči denně posílali videjka, jak sami cvičí, a dokonce sami začali vymýšlet nové výzvy. Nyní již probíhají tréninky venku pro různé věkové kategorie.

Vaše role ale nekončí v KSP Olomouc. Od letošní sezony jste byla zvolena trenérkou seniorské reprezentace. Jak se cítíte v nové roli?

(směje se) Začátek „kariéry“ repre trenérky moc nevyšel. Ale doufám, že se příští rok vše vrátí zpět, a že si i tuto novou roli užiji se vším všudy. Prozatím proběhlo jedno soustředění širší reprezentace, které bylo doplněno i o širší výběr dálkových plavců. Snažila jsem se vymyslet velmi pestrý program, který obsahoval nejenom plavecké tréninky. Byla jsem hodně nervózní, jak reprezentanti tyto věci uvítají, a celkově jak vezmou i mě jako trenérku, protože se spoustou z nich, jsem v minulých letech byla na stejné lodi, tedy na straně sportovců, a i pro mě není tento přechod jednoduchý. I díky pomoci zkušené Barči Kondrové a konzultací s mým otcem Zbyňkem Svozilem, který byl reprezentační trenér v minulých letech, si myslím, že soustředění dopadlo dobře.

Jaká je vaše vize na letošní sezonu, co byste chtěla z minulých ročníků vedení reprezentace zachovat a čím bude vaše vedení nové?

Chtěla bych plavcům nabídnout širší pohled na sportovní výkon, zaměřit se více na kompenzaci a regeneraci, výživu… Chtěla bych se více věnovat i technice BF (plavání v krátkých ploutvích, pozn. red.), která je si myslím stále malinko zanedbaná. Do roku 2006 byly zařazeny pouze disciplíny PP, takže většina lidí, kteří jsou třeba i nyní trenéři, se technice BF ani nemuseli pořádně věnovat. I já patřím mezi ně, a informace se snažím doplnit, kde to jde. Na fakultě tělesné kultury, kde pracuji, mám k tomu skvělé podmínky. Čerpám ze zkušeností minulého vedení reprezentace, klubových tréninků a snažím se vše obohatit o ještě čerstvý pohled aktivní sportovkyně. Protože si uvědomuji, že je velmi zásadní jejich příprava během celého roku, poslali jsme trenérům naši zpětnou vazbu o každém sportovci individuálně tak, aby na nich mohli pracovat v průběhu roku i se svými trenéry. Tuto spolupráci bych ráda udržela i v dalším období.

Jak často jste v kontaktu s širším výběrem reprezentace a jak komunikace celý rok probíhá?

Komunikujeme prozatím prostřednictvím emailu, a FB skupiny. Protože od poloviny března nemáme k dispozici bazény, druhé naplánované soustředění v květnu nemohlo být uskutečněno. Plavci nemohou trénovat ve vodě. Podařilo se mi pro ně alespoň vymyslet domácí variantu cvičení, vytvořené Mgr. Lenkou Augustínovou, kterou sleduji delší dobu (je to i bývalá reprezentantka SR v plavání s ploutvemi), a vymyslely jsme spolu plán zhruba na čtyři měsíce, kdy každý plavec dostane přes aplikaci vytvořenou sestavu cviků, určených přímo pro plavce s ploutvemi. Kromě posílení svalů jsem chtěla, aby byl důraz i na kompenzaci nejvíce přetěžovaných partií. Návrh cvičení jsem nabídla i pro juniorské reprezentaci, a jsem ráda, že ji přijali, a že se již mladí plavci zaměří na tuto důležitou část přípravy.

Budete se chtít inspirovat i v zahraničí a jejich stylem vedení reprezentací?

To asi úplně cíleně ani nepůjde. Každá země má jiný rozpočet a jiné možnosti. Pokusím se naší reprezentaci vyhovět, jak jen to půjde. Budu čerpat z patnácti let, které jsem v reprezentaci mohla strávit já, a vzít z toho pro ně to nejlepší. Měla jsem i možnost trénovat téměř tři roky v italském klubu, takže určitě i odtud si vezmu spoustu inspirace.

Máte nějaký trenérský vzor nebo trenérského mentora, ke kterému vzhlížíte?

Tady bych asi nemohla zmínit nikoho jiného než svého trenéra a tátu Zbyňka Svozila, pod jehož vedením jsem byla téměř od samého začátku mé plavecké kariéry. Díky přístupu a odborných znalostí, jsem u plavání mohla a vydržela opravdu dlouho, a ráda bych také někoho takhle motivovala. I když je náš sport neolympijský, tak to, jakou atmosféru mohou sportovci zažít např.na Světových hrách, bych přála opravdu všem.

Jaká je vaše vize, pokud se šampionát bude letos konat? Kolik reprezentantů má již splněný limit?

CMAS do konce srpna zrušil veškeré sportovní akce. Myslím si, že nás první mezinárodní závody čekají až v roce 2021. Doufám, že nadějní ploutvaři, kteří se jevili ve velmi dobré formě v letošním roce, využijí tento čas k doléčení případných zranění, využijí čas k posílení slabin, a že postupně (i když to bude velmi těžké se vrátit po takové době) navážeme na formu a motivaci i v roce příštím. Dochází k obměně generací. Ale mladá krev nám snad ukáže, co se v ní skrývá. Máme spoustu mladých nadějných sportovců, kteří by v seniorské reprezentaci byli letos prvním/druhým rokem. Někteří z nich limity dokonce splnili, nebo se k nim přiblížili. Věřím, že to dokáží potvrdit i v další sezoně, a že je tato dlouhá pauza neodradí.

Dá se podle vás v nynější situaci připravit na výkon maximálně kvalitně? Jaké si kladete jako trenérka cíle?

Určitě se nedá na plavecký výkon bez možnosti být ve vodě maximálně připravit. Voda je pro plavce stěžejní a zcela nenahraditelná. Ale čas nám dal prostor vyřešit zranění a zapracovat na jiných složkách sportovního tréninku, jako je například fyzická kondice, a již několikrát zmíněná kompenzace. Sportovci se do vody budou těšit, a možná i tato dlouhá nedobrovolná pauza někoho namotivuje do další práce.

Jak vidíte seniorskou reprezentaci v dalších letech vašeho působení?

Bude záležet hodně na motivovanosti mladých plavců, jejich celoroční práci v domácích klubech, a zda budou mít chuť se zlepšovat a dosahovat dalších výsledků v dalších letech. Pak budu i já připravena udělat pro ně maximum.

ANNA CIMBURKOVÁ