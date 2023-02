„Po celý zápas jsme byli lepším týmem a bylo jen dobře, že se nám hned ze začátku podařilo poodskočit do vícebrankového náskoku a nemuseli jsme to pak tahat na sílu," říkal viditelně šťastný Lukáš Kočiš.

„Do dalších bojů o play-off se tyto tři body budou dost hodit. Doufám také, že nám dodají více klidu, a to i do řešení různých herních situací. Měli jsme třeba doposud velký problém s koncovkou," dodal.

Mám to zautomatizované, zimní příprava pomohla

Tento 23letý borec se v poslední době skutečně rozstřílel. Kromě toho již zmiňovaného gólu proti České Lípě jich předtím dal dalších pět z celkového počtu dvanácti startů.

„Cítím, že už si to z mé strany začíná pomalu sedat. Mnoho herních i taktických věcí už se mi v hlavě zautomatizovalo. Nemusím nad nimi tedy už tolik přemýšlet a celkově se mi teď hraje mnohem lépe," líčí.

Kromě futsalu za Olomouc hraje Kočiš, tak jako naprostá většina týmu, i velký fotbal. Nastupuje za Ratíškovice hrající jihomoravský krajský přebor. A připouští, že jeho zvedající se forma může souviset i se zahájením zimní přípravy.

„Vliv to určitě má. Zimní příprava je dobrá na fyzičku a to se zejména pro futsal, kde člověk absolvuje obrovské množství ostrých sprintů a také tvrdých soubojů o míč, hodí," popisuje.

Bojovnost se začíná úročit

Po jedenáctizápasové sérii, ve které Hanáci získali pouhých sedm bodů, přišla najednou třízápasová šňůra, ze které vydolovali naprosto stejný počet. Co se tedy v poslední době zlepšilo či změnilo?

„Stále jdeme zápas od zápasu a snažíme se to urvat zejména tou naší bojovností. Tak to v podstatě děláme od začátku a nyní vidíme, že se to už pomalu začíná úročit," vysvětluje.

Snad se předseda vrátí brzy

V den zápasu s českolipskými Démony slavil své 25. narozeniny předseda a také jeden z hráčských tahounů klubu Nikolas Tilkeridis.

Ten si sice už tak významný den nejdříve vylepšil dvěma vstřelenými góly, následně však musel ze hřiště odstoupit z důvodu zranění. Jak se všechny tyto okolnosti promítly do stavu týmové kasy?

„Pohoštění po zápase samozřejmě bude a zřejmě mu tam Honza Šipka napíše i nějakou tu pokutku," směje se Lukáš Kočiš a na závěr ještě dodává: „Je možné, že za ty dva góly by to mohlo být i něco většího. Na druhou stranu mu ale možná něco ubere za to zranění. Doufám, že bude příště schopen nastoupit."

