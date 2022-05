„Bohužel tam nepojedu. Nejsem totiž očkovaný. A i předtím se mi ty turnaje často kryly s mými povinnostmi. Byl jsem pouze na Wimbledonu před dvěma roky. V plánu to ale určitě mám a doufám, že mi to vyjde,“ říká Josef Mucha.

Slavná tenistka ale není jediným Muchovým potomkem, který mu dělá radost. O místo v brance prvoligových Teplic se totiž bije i jeho nyní devětadvacetiletý syn Filip. „Sleduji ho. Zatím toho Filip sice moc neodchytal, ale teď, když už se zachránili v lize, bude mít další možnosti, jak v ní prorazit,“ konstatuje.

„Nějaký prostor na posun vpřed tam stále ještě je. Musí ale být trpělivý a pořádně na sobě pracovat. Uvidíme, co přinese příští sezona,“ dodává.

Jak už Mucha zmínil, Teplice mají svou účast v příštím ročníku FORTUNA:LIGY jistou. Druholigovou Vlašim v rámci baráže porazily doma 3:0 a venku remizovaly 2:2. „Zápasy s Vlašimí jsem neviděl. Jsem totiž na dovolené na Kypru. Sledoval jsem je jen na telefonu. Nervózní jsem z toho ale nebyl,“ přiznává.

Kvůli přeložení finále MOL Cupu se Spartou z důvodu silného deště se bývalý záložník Sigmy a Zlína a dnešní asistent trenéra nemohl ani pořádně zúčastnit oslav. „Hned po zápase jsem odlétal, takže jsme s manželkou narychlo odjížděli do Prahy na letiště. Poprvé jsme si tak připili až tam. Slavení jsem protentokrát nechal mladším,“ směje se.

A jak je to s účastí Karolíny Muchové na tribuně při zápasech Slovácka? „Karolína se do Hradiště ještě bohužel nedostala. Byla ale na pár zápasech v Praze. Nutno však dodat, že nám příliš štěstí nepřinesla. V kabině se už začalo tradovat, že když přijde na zápas Kája, tak to nejspíš dobře nedopadne,“ říká se smíchem a notnou mírou nadsázky a hned nato dodává: „Věřím ale, že se to jednou zlomí a my před ní konečně vyhrajeme.“