Po dlouhé zimní pauze se znovu rozbíhají nižší soutěže házenkářů. V prvoligové Litovli se přes zimu zrodila nejvýraznější změna na trenérské pozici.

Hrajícího kouče Marka Šubu bude nově doplňovat zkušený stratég Lubomír Krejčíř, který s hanáckým klubem vybojoval premiérový postup do nejvyšší soutěže.

„Aleš Kořínek od týmu odešel na vlastní žádost. Hráčský odchod jsme nezaznamenali žádný, pouze přerušení kariéry Jirky Číhala, který dokončuje rekonstrukci domu,“ uvedl na klubovém webu Tatranu Šuba.

Hanácký tým je po podzimní části na čtvrtém místě tabulky, z jedenácti zápasů vybojoval čtrnáct bodů.

„Spokojenost s předvedenou hrou i dosaženými body ve skrze je. Je ale opravdu škoda, že se některá utkání nepodařilo dotáhnout k bodovému zisku, protože jsme na to herně měli. Pozitivem jednoznačně je, že jsme do hry zapojili i hráče, kteří v minulosti neměli tolik důvěry, nebo mladé hráče, kteří se hodně zlepšují,“ ohlédl se Šuba za podzimem.

Litovelský Tatran si po sestupu z extraligy postupové ambice na letošní sezonu nenaložil.

„Chceme jarní část odehrát kvalitně, v tempu a s co nejmenším počtem chyb v zápasech. Sezonní předpoklady se od jarních příliš neliší. Je to co nejvyšší postavení v tabulce při vytížení maximálního počtu domácích hráčů,“ zopakoval cíle Marek Šuba.

Tatran vstupuje do jara nedělním utkáním na půdě Jičína B.

Velká Bystřice začíná doma

O jeden bod víc než Litovel na podzim nastřádali házenkáři Velké Bystřice.

Svěřenci trenéra Radislava Mézla zakončili první část sezony ziskem skalpu vedoucích Strakonic. Na tento výsledek budou chtít navázat v domácí jarní premiéře proti Vršovicím. Duel startuje v sobotu v 17.30.