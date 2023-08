Již devátý rok po sobě ozdobí Olomouc mezinárodní mládežnický florbalový turnaj TEMPISH Moravian Cup. Turnaj, který dlouhá léta slouží mimo jiné jako generálka před startem sezóny mládežnických kategorií, přichystal řadu novinek.

Moravian Cup 2022 | Foto: Moravian Cup

V roce 2015 sháněl dorostenecký a juniorský tým FBS Olomouc soupeře do přípravy na sezónu a trenér Lukáš Rubín založil pro kluky jednodenní turnaje. Po osmi letech je z akce kolos s perfektně fungující organizací, mezinárodními účastníky a početně jedna z největších sportovní událostí v regionu, která do Olomouce na víkend přiláká i s doprovodem hráčů přes 2000 návštěvníků. V čem bude letos TEMPISH Moravian Cup jiný?

„Čeká nás velký krok směrem k digitalizaci turnaje, podobné jako velké sportovní akce budeme fungovat s robustním informačním systémem. Pro fanoušky a rodiče půjde o velký komfort, uvidí aktuální stavy zápasu na webu, stejně tak statistiky, a pomůže to i týmům v rychlé orientaci pro nasazení do play-off," nastínil zástupce ředitele turnaje Johan Čáp.

Modernizace on-line infrastruktury turnaje ale není zdaleka jedinou novinkou, poprvé za devět let konání mezinárodního turnaje se nebude hrát ve dvou, ale rovnou ve třech dnech. Turnaj odstartuje již v pátek 1. září odpoledne.

„Moravian Cup chceme posunout zase o stupínek dále. Poprvé v historii půjdeme do třídenního formátu, začínat budeme již v pátek odpoledne. Děti mají letos ještě 1. září prázdniny, což je pro nás velká výhoda a možnost třídenní formát vyzkoušet. Uvidíme, jak si to sedne. Třídenní turnaj je v tomto směru jedinou možností, jak rozšířit počty týmů a účastníků, stále nás totiž limituje počet hal," shrnoval v průběhu závěrečných příprav ředitel turnaje Lukáš Rubín.

Mezinárodní účast by i letos měla být na Moravian Cupu skutečně pestrá, kromě tradičních účastníků z Česka by se měli představit zástupci z okolních států, ale například i z Finska a Lotyšska. Celkem by mělo na prodloužený první zářijový víkend dorazit přes 90 družstev.

Turnaj startuje v pátek 1. září odpoledne, finálové boje budou v Olomouci gradovat při nedělním odpoledni. Akci zaštítil mimo jiné i primátor Statutátního města Olomouc Miroslav Žbánek a hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek. Současně je akce pod záštitou prezidenta Českého florbalu a České unie sportu.

Text: Daniel Gargulák