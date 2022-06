Ještě nikdy se nestalo, že by se v České republice konaly během čtyř týdnů troje mezinárodní skokové závody. V tomto směru je tak letošní červen zcela mimořádný a o to větší radost mají pořadatelé Světového poháru J&T BANKA CSI3*-W Olomouc, že na devátý ročník této akce dorazí velmi zajímavá a početná sestava jezdců a koní.

„S napětím jsme očekávali uzávěrku přihlášek a musíme konstatovat, že jsme spokojeni. I v silné konkurenci několika dalších závodů očekáváme v úterý 21. června příjezd více jak 270 koní a zhruba 130 jezdců z třinácti zemí světa,“ konstatovala ředitelka Equine Sport Centra Olomouc Michaela Smrčková.

Z České republiky budou největšími hvězdami členové reprezentačního A-týmu Anna Kellnerová a Aleš Opatrný. Ten by po CSIO v Praze měl dorazit i se svojí stájovou jedničkou Forewerem. Česká ekipa zahrnuje jen v kategorii CSI3*-W 51 jezdců a 82 koní. Dalších devět jezdců s deseti koňmi se řadí do kategorie jezdců do 25 let a do Olomouce se těší i pět juniorů. Čtrnáct čtyřnohých sportovců nás bude reprezentovat v kategorii mladých koní.

„Mezi velké domácí naděje patří mimo jiných Tereza Svobodová, která s klisnou Britanií na začátku tohoto měsíce vyhrála Grand Prix CSI2* ve Zduchovicích. V olomoucké Velké ceně 2021 byla s Kleiner Lordem desátá, a tak jistě bude chtít tento výsledek ještě vylepšit. S pěknými vzpomínkami na loňský ročník přijede do Equine Sport Centra i Přemysl Adam s Cachasem, jemuž se také velmi dařilo v Grand Prix. Obsadil v ní tehdy krásné čtvrté místo,“ připomněla Michaela Smrčková.

Silná sestava dorazí také ze Slovenska, která čítá 17 jezdců a 34 koní. Kromě Radovana Cibere, jenž je v Olomouci doma, nebudou chybět na startovních litinách Radovan Šillo a Bronislav Chudyba. V německé sestavě pak nechybí trojnásobná vítězka olomoucké Grand Prix Jörne Sprehe, ale také Maximilian Schmid. Jistě i on by chtěl na Hané zopakovat triumf, z roku 2015. Početná bude výprava tradičně z Polska. Ta zahrnuje patnáct jezdců a přes dvacet koní.

Vedle hlavní soutěže se také pojede soutěžní túra pro jezdce od 16 do 25 let nazvaná U25 EY Cup. Ta proběhne ve středu a v pátek a v sobotu pak vyvrcholí Grand Prix European Youngster Cup U25. Vítěz této velké ceny se pak automaticky kvalifikuje do finále mezinárodního seriálu.