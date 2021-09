„Původně to měl být závod pro mě a pět kamarádů, se kterými amatérsky běháme. Jezdíme na závody i do zahraničí a měli jsme sen připravit i něco u nás doma. Přes covid jsme to vymysleli. Jen se nám to trochu vymklo,“ usmívá se Dušan Romanovský, hlavní organizátor.

Jeho jméno je spojené především s fotbalem. Dlouhá léta chytal jak ve velké, tak v malé kopané. Na Sigmě se stará o trávníky a několikrát byl dokonce vyhlášen nejlepším trávníkářem v lize.

V Dubanech se nakonec v hlavní kategorii představí na čtyři stovky účastníků. Registrace jsou uzavřeny, do závodů se na místě budou moct přihlásit už pouze děti. „Původně mělo být 300 účastníků, nakonec máme 400 a raději jsme už počet stopli. Je to první ročník, takže do toho jdeme s pokorou. Mile nás překvapila ochota sponzorů, vycházeli nám vstříc,“ řekl Romanovský.

Dětské tratě od 50 do 600 metrů budou startovat od 9 hodin. Následovat bude rodinný běh na 4 kilometry v 10.15 a hlavní závod na 10 kilometrů v 11.15.

V poli startujících bude řada osobností. „Zúčastní se Petra Kamínková, což už je běžecká legenda. Poběží fotbalista Michal Ordoš, Radek Látal, bývalý kapitán hokejové Mory Jakub Bartoň. Ceny v cíli bude předávat Petr Uličný,“ prozradil Romanovský.

Paradoxem je, že vlastní závod si nezaběhne. „Ale to nevadí. Zaběhl jsem si to předevčírem, do dětí jsem dostal pamětní medaili, kterou dostane každý, kdo dorazí až do cíle. Bohužel se to nedalo skloubit. Věřím hlavně, že si to všichni účastníci i diváci užijí. Pro děti je zajištěn dopoledne animační program. K dispozici bude občerstvení. Snad vznikne nová zářijová tradice,“ dodal Dušan Romanovský.

Běh má navíc i charitativní podtext. Výtěžek bude díky spolupráci s iniciativou Děti dětem věnován Mikuláši Rakovi a jeho rodině.