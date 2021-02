Derby ve Final Four pro favorita z Olomouce. Šternberk ale málem vedl

Michal Muzikant Michal Muzikant





Splněná povinnost i cíl. Tak by se dalo nazvat vítězství volejbalistek Olomouce v semifinále Final Four Českého poháru Šternberkem 3:0. Díky tomu si Olomoučanky zajistily vstupenku do pondělního finále.

Olomoucké volejbalistky. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Pořízek

Po uspokojivém vystoupení v Lize mistryň na severu Polska se vysokoškolačky vrátily na palubovku v České republice. V Teplicích šly sice první dva míče na stranu soupeřek ze Šternberka, jenže potom začaly zkušenější olomoucké volejbalistky potvrzovat, kdo by měl být v duelu favoritem. Přesto promrhaly vedení 18:12, ale nakonec závěr sady zvládly nejtěsnějším možným poměrem 25:23. „V prvním setu jsme soupeřky zaskočili bojovností, a navíc Olomouc kupila chyby. Škoda, že jsme nevyužili nabídnuté šance,“ litoval šternberský trenér Jan Drešl. Tato slova potvrdil i jeho protějšek Petr Zapletal. „Zápas jsme dobře rozehráli, ale polevili jsme na přihrávce a útoku, takže jsme museli těžce vybojovat koncovku.“ Druhé dějství šlo od začátku až do konce za hráčkami Olomouce, které soupeřky ze Sokolu nepustily ani jednou do vedení a ani je nenechaly vyrovnat. Získaly jej 25:17. Naděje pro Šternberk svitla v úvodu třetí sady, kdy šel do vedení 5:2. Jenže ani to nepomohlo. Díky sérii bodů v závěru putoval i tento set na stranu druhého týmu extraligy jednoznačně 25:15. „I když jsme měli větší bodový odstup, tak jsme ostudu neudělali. S naší hrou jsem vcelku spokojený,“ hodnotil zápas Drešl, pro jehož celek je úspěchem i dosažené semifinále. „Jsme rádi, že jsme vyhráli ve třech setech a ušetřili síly. Postup byl naším cílem, ale nebylo to jednoduché,“ uznal olomoucký Zapletal. Oproti duelům v Lize mistryň však jen pozitivní nebyl. „Nejsem moc spokojený s naší hrou. Musíme přidat a být důslednější.“ Důležitý zápas o triumf v poháru je na programu v pondělí v 16.30. Soupeřem Olomoučanek bude celek Liberce nebo Olympu Praha. VK UP Olomouc – TJ Sokol Šternberk 3:0 (23, 17, 15) Rozhodčí: Spáčil, Kovář Čas: 78 minut Olomouc: Valková, Nová, Stümpelová, Pilepičová, Schlegelová, Kneiflová, libera Zilbermanová, Kulová. Střídaly: Šmídová, Lazárková. Trenér: Petr Zapletal. Šternberk: Abendroth, Herdová, Kořínková, Wańczyková, N. Látalová, Kamidinová, libero Slavíková. Střídaly: Z. Látalová, Jarošová, Vyjídáková, Dosoudilová. Trenér: Jan Drešl.