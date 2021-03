Jednalo se o úplně jiné utkání, než svedly tyto týmy před týdnem v Brně v posledním kole základní části. V něm se olomoucký favorit na vítězství nadřel a rozhodl o něm až v rozhodujícím pátém setu.

„Týmy už nemohly přijít o své umístění. V hlavě holky nebyly nastavené, že se tam musí za každou cenu vyhrát. Nicméně bylo důležité, že se tam vyhrálo,“ vrátil se ještě k minulému střetnutí kouč Olomouce Petr Zapletal.

Zato v pátek bylo jasno hned od začátku, kdo je ve čtvrtfinálové sérii favoritem. Hanačky se velice rychle dostaly do trháku a než se protivník rozkoukal, bylo po prvním setu. V něm se Královo Pole jen tak tak dostalo na dvouciferný počet bodů.

„Měl jsem covid, viděl jsem hodně zápasů Brna, které jsem si analyzoval. Věděli jsme, že jejich úderné hráčky jsou Šunderlíková a Pavlíková. Šunderlíkovou jsme hned na začátku zablokovali, což bylo strašně důležité. Když jim vypadne, tak jsou poloviční,“ prozradil recept na soupeře uzdravený Zapletal.

Podobný průběh měla i druhá sada. V ní pustily svěřenkyně Petra Zapletala Brňanky poprvé a jedinkrát v celém duelu do vedení za stavu 2:1. Od té doby zase ukazovaly, kdo je na hřišti šéf. Tentokrát se skóre zastavilo na číslech 25:13. Součet bodů hostujících hráček z prvních dvou setů by tak nedal dohromady ani pětadvacet bodů potřebných k zisku sady.

Ve třetím dějství si Olomouc opět rychle vytvořila vysoký náskok 14:6. Poté ale přišlo mírné uspokojení a její hráčky polevily. Soupeře nechaly snížit na rozdíl pouhých tří bodů. Jako by se ale řídily taktikou povolit, přitáhnout. Od té doby totiž Brno uhrálo jen dva body a domů si odvezlo debakl.

„Podali jsme slušný výkon. Hráli jsme to, co jsme si řekli na poradě a takticky to holky výborně zvládly. Opírali jsme se o dobrý servis a přihrávku, to bylo rozhodující,“ pokračoval Zapletal v hodnocení.

Vysokoškolačky tak vedou v sérii 1:0. Druhý zápas je na programu v pondělí od 18.30 na brněnské palubovce.

„Doufám, že nepřijde podcenění, protože na něj není prostor. I s horším týmem se musí hrát na sto procent. Jejich hala je specifická, nehraje se tam příjemně, budou riskovat a určitě jim půjde lépe servis,“ zakončil kouč.

VK UP Olomouc – VK Královo Pole 3:0 (10, 13, 17)

Stav série: 1:0. Rozhodčí: Marián Ištvanech, Jan Slezák.

Nejvíce bodů: Pilepič 15, Schlegel 14, Stümpelová 11, Nová 8 – Pavlíková 9, Baird 7, Stráská 6, Bukovská 3.

Olomouc: Bjerregärd, Pilepič, Nová, Stümpelová, Valková, Schlegel, Zilberman, Lazárková. Trenér: Petr Zapletal.