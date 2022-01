Pravdou však je, že všechno to odstartovali Ostravané. Konkrétně v šesté minutě otevřel skóre Matyáš Blahuta. Netrvalo to ale dlouho a Jan Šipka vyrovnal. Od té doby byli Hanáci herně na koni a bylo jasné, že se to tam brzy začne sypat. A také že ano.

V rozmezí 51 vteřin patnácté minuty napnuli Bortlíkovu síť Jan Šipka, Martin Janečka a Jan Minx. Za Ostravské pak už jenom půl minuty před první sirénou šťastně snížil David Polášek.

„I když Baníkovci nebyli vůbec špatní, tak jsme se dokázali rychle dostat do vedení 4:1, čímž jsme je donutili k power-play,“ pochvaloval si Šipka.

Všechno ale tak snadné nebylo. Baník dokázal rychle snížit zásluhou Marka Maleňáka na rozdíl jediného gólu. Na ten rychle odpověděl pátým gólem Petr Brázdil a po Potůčkově snížení vstřelil šestou branku znovu Jan Šipka, který tak dokonal hattrick.

Ve 33. minutě to Baník zkusil v pěti, což se mu stalo osudným. Do prázdné branky se postupně trefili Šipka, Nikolas Tilkeridis a Martin Janečka. Necelé tři minuty před koncem pak ještě na konečných 9:5 upravil dobře umístěným desetimetrovým kopem Václav Potůček.

„Při power-play bylo velice důležité, že jsme ji dokázali velmi dobře bránit a z brejků několikrát skórovat,“ vyprávěl šťastný střelec a pokračoval.

„Musím říct, že jsem žádné obavy z toho, že by to v druhém poločase mohli vyrovnat, neměl. Baníkovci totiž hráli v šesti, na což nejsou úplně zvyklí. Většinou nastupují s alespoň dvěma kompletními čtyřkami, a tak už na tom fyzicky v druhé půli nebyli tak dobře jako my. Věřil jsem tedy, že už je jen otázka času, kdy znovu navýšíme náskok,“ pochvaloval si sebevědomí své i to týmové, které nyní v olomoucké kabině panuje.

„Samozřejmě ale musím říct, klobouk dolů před soupeři za to, jak i v tak nízkém počtu hráčů dokázali hrát,“ dodal Šipka na adresu Baníku.

Pohoda na hřišti i v kabině

V rámci pozápasového hodnocení přišla řeč i na letošní sezonu, která už se pomalu blíží ke své poslední čtvrtině a v níž jsou zatím Hanáci na vrcholu tabulky. „Po takovém pomalejším rozjezdu sezony, kdy jsme z prvních tří zápasů uhráli jen jeden bod, jsme se postupně rozehráli ke krásným výkonům. Možná to tehdy bylo dáno tím, že jsme i vinou špatné koronavirové situace neměli dostatek tréninků. Jinak si ale myslím, že po individuální stránce jsme na tom na druhou ligu velmi dobře a teď už je to skvělé i po stránce komunikační. Na hřišti si výborně rozumíme,“ uzavřel Jan Šipka.

Příští zápas čeká olomoucké futsalisty v neděli 30. ledna, kdy znovu ve své hale přivítají celek, který ještě nezískal ani bod – FC Atraps Modřice.

SK UP Olomouc – FC Baník Ostrava futsal 9:5 (4:2)

Branky: 8. Šipka, 15. Šipka, 15. Janečka, 16. Minx, 26. Brázdil, 27. Šipka, 34. Šipka, 36. Tilkeridis, 36. Janečka – 6. Blahuta, 20. Polašek, 24. Maleňák, 26. Potůček, 38. Potůček (10 m). Rozhodčí: Krupa, Klečacký. ŽK: Janečka M. (OLO).

Olomouc: Janečka R. – Lošťák, Janečka M., Tilkeridis, Brázdil, Minx, Šipka.

Ostrava: Bortlík – Potůček, Polašek, Maleňák, Stachel, Blamuta, Kozelský, Šmíra. Trenér: Karel Murin.