Bojovníci z týmu Muay Thai Olomouc nezahálejí a pokračují dál. Akce střídá akci a velice slušné výsledky Hanáků na sebe nenechávají dlouho čekat.

MTO Fight Night 2023 na výstavišti Flora | Video: Petr Pelíšek

V neděli 19. února bojovala Michaela Hlaváčiková podle pravidel K1 (bez loktů, klinče) na akci v Tureckém Istanbulu proti domácí hvězdě, šestinásobné mistryni světa v thajském boxu, trojnásobné mistryni Evropy v thajském boxu a mistryni světa WAKO v K1 Bedihe Tacyildiz!

„Opravdová výzva, navíc zápas byl o dvě váhové kategorie výš než normálně Míša jezdí. Chtěli jsme být od začátku aktivní, protože venku se na body nevyhrává, natož proti takové hvězdě, která na nás koukala z každého banneru a plakátu. První kolo jsme vyhráli, druhé bylo velmi vyrovnané, kdy něco měla soupeřka a něco my. Ve třetím kole do toho Míša šlápla ještě víc. Soupeřka se nám zdála taková zatavená, jako kdyby se jí nechtělo a jediné, co měla, byl sem tam tvrdý pushkick, kterým si držela Míšu od těla. Přesto aktivita, počet úderů, tlak, to vše zcela jasně na naší straně," popisoval šéftrenér olomouckého klubu Tomáš Musil.

Rozhodčí ale nakonec přiřkli výhru domácí bojovnici, což početné publikum ocenilo pískotem. To je pro Hlaváčikovou do dalších zápasů to nejlepší, protože ví, že může jít naplno s každou světovou soupeřkou a nemá se čeho bát.

O posledním víkendu se pak ve slovenském Trenčíně konalo otevřené mistrovství Slovenska spojené s amatérskou ligou SMTA, kam olomoucká osádka zamířila ihned po návratu z Turecka. Do Amatérské ligy SMTA Hanáci přihlásili tři bojovníky a do otevřené mistrovství Slovenska zase dva své už pokročilejší zástupce.

SMTA liga:

Anna Tomášová (14) prohrála s šikovnou srbskou soupeřkou 0:3 NBD. „První kolo jsme trochu prospali a byli jsme i počítaní. Potom se však Anna skvěle zvedla a bojovala, druhé kolo bylo naprosto vyrovnané, třetí byla soupeřka zase trošku aktivnější a přesnější. I přes prohru výborný zápas hlavně 2 a 3 kolo z naší strany," připojil Musil svůj pohled.

Vanesa Vuová (22) prohrála také se srbskou soupeřkou, tentokrát 1:2 NBD. Soupeřka na Vanesu vlétla od první sekundy především boxerskými tvrdými údery a Vanesa nestíhala v obraně. Spustila se jí krev z nosu a vypadalo to na brzké ukončení.

„První kolo jsme nějak ustáli. Od druhého Vanesa začala lépe pracovat v obraně a hlavně klinčovat a to soupeřce vůbec nesedělo. K výhře chyběl opravdu jen krůček. Máme co zlepšovat, ale ten zápal u Vanesy a vůle bojovat tam rozhodně je, takže makáme dál," řekl olomoucký šéftrenér.

Kristian Micev (18) zvítězil 3:0 NBD po jednoznačném průběhu. „Kristian je za mě jeden z největších amatérských talentů, co teď máme. Měl tříletou pauzu, kdy netrénoval, ale teď se vrátil a vypadá skvěle. Dřív měl tři prohry a teď to konečně vyšlo. Jel hodně na jistotu, ale byly tam skvělé věci pohybové, jednoduché ale přesné. Těším se na další zápasy," vyjádřil se Tomáš Musil i do třetice.

Otevřené mistrovství Slovenska

Martin Švarc (+91kg) měl ve váze dva soupeře a los ho poslal přímo do finále, kde se v neděli večer utkal s borcem z Diamond Gymu Žilina. Zvítězil pak 3:0 NBD a získal tak pro svůj klub titul mezinárodního mistra Slovenska.

„Chtěl jsem po Martinovi, aby chodil hodně do klinče, protože těch zápasů v thajském boxu v takové váze moc není. Martin šlapal od začátku, chtěl soupeře ukončit, ale to se mu nepovedlo. Přesto dřel, klinčoval, zkoušel lokty, dobrý zápas na to se posunout zase trochu dál. A hlavně, titul je náš!," liboval si Tomáš Musil.

To Domenico Naswetter (-81kg) měl ve své váze už čtyři soupeře a los ho poslal do čtvrtfinále, tedy na nejtěžší cestu k titulu. Domenico v sobotu porazil Lukáše Kotlebu z Cerberos Nové Mesto nad Váhom 3:0 NBD.

V neděli dopoledne pak přišlo semifinále proti největšímu favoritovi - Ondřeji Malinovi z Aplik Gymu Praha. Jednalo se o borce, který byl několikrát na mistrovství světa i Evropy. Naswetter byl ale i přes únavu ze soboty skvěle nastavený a po prvním vyrovnaném kole začal soupeře válcovat především v klinčích. Jeho výhra 2:1 NBD byla opravdu zasloužená. Ve finále se pak měli utkat s Maďarem ten ale do zápasu nenastoupil. Do Olomouce tak putují tituly hned dva.

„Na konci března nás čeká další MTO FIGHT NIGHT: Memoriál Marka Tisoně, takže budeme následující čtyři týdny hodně trénovat, aby chom se našim fanouškům předvedli v tom nejlepším možném světle," uzavřel nad míru spokojený Tomáš Musil s dodatkem, že vstupenky bude možné zakoupit v tělocvičně Muay Thai Olomouc v budově Sokola Olomouc, naproti Galerie Šantovka v pracovní dny vždy odpoledne.