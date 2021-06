„V kádru by neměly nastat žádné výraznější změny,“ potvrdil trenér Sokola Jan Drešl. Pro celek z nejmenšího města, které hraje extraligu je dlouholetou filosofií přivádět do ligy mladé a nadějné hráčky, kterým nabízí možnost se posouvat. V uplynulé sezoně měl tým nejmladší kádr v soutěži a hráčky, které se v ní otrkaly dostanou šanci i v té následující.

„Všechny mladé talentované hráčky zůstávají. A to včetně té nejzkušenějí, polské univerzálky Aleksandry Wańczykové,“ doplnil šternberský kouč.

Šternberk tak bude opět bojovat proti týmům se zkušenějšími kádry, což pro něj bude výzva. „Na jednu stranu je to náročné, na druhou je radost podílet se na tom, jak jde výkonnost řady hráček raketově nahoru. Věřím, že se to projeví už v novém soutěžním ročníku, v němž budou holky o rok starší a zkušenější a mohly by být pro naše fanoušky příjemným a pro soupeřky zase nepříjemným překvapením,“ usmívá se Jan Drešl.

„Od postupu žen do extraligy v roce 2009 působí klub v české nejvyšší soutěži nepřetržitě a může se vedle toho chlubit i skvělou mládeží. Vždyť kadetky Sokola se v nedávné době staly hned dvakrát mistryněmi republiky a našimi mládežnickými týmy prošla mimo jiné i opora současné reprezentace Gabriela Orvošová a další výborné hráčky. Za poněkud nedoceněný považuji i letošní skvělý úspěch seniorského celku v podobě historicky prvního postupu do finálového turnaje Českého poháru. Holky na cestě do něj vyřadily dva extraligové týmy a poté sehrály dvě krásné bitvy s pozdějšími medailisty,“ připomíná Jiří Zemánek, starosta Sokolské župy Olomoucké – Smrčkovy a zastupitel města Šternberk, které je spolu s Olomouckým krajem hlavním partnerem klubu.

Přestože kádr Sokola zůstane i v nové sezoně téměř nezměněn pohromadě, nedají se ještě vyloučit drobné pohyby. „Vnímáme, že desáté ligové místo není pozice, na níž by se družstvo žen chtělo v lize pohybovat. Bude-li k tomu příležitost, dojde ještě k mírnému posílení. Hlavní úlohu by však měly opět mít mladé hráčky. Budou to určitě zajímavé příběhy. Osobně jsem třeba zvědavý, zda Zuzka Látalová přijme výzvu svého dvojčete Nikoly a stane se také oporou základní sestavy,“ přemítá Jiří Zemánek.