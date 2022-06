„V klubu Valenciennes, kde jsem působila, jsem se měla skvěle a taky to pro mě byla určitě velká zkušenost. Každopádně jak se říká, všude dobře, doma nejlíp. Tudíž se zpátky do české extraligy moc těším a věřím, že budeme společně předvádět dobré výkony. Pro návrat jsem se rozhodla i kvůli rodině a škole. Chtěla bych si dodělat magisterské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, což byl jeden z důvodu, proč jsem byla za nabídku ze Šternberku moc ráda.“ vypočítávala.

Je také známo, že v každé zemi jsou zvyklosti v organizaci sportu trochu jiné. V čem při svém zahraničním angažmá viděla Weidenthalerová největší rozdíly mezi českým a francouzským klubovým volejbalem? „Určitě v počtu tréninků a zaměření na individuální činnosti. V české extralize se trénuje zhruba devětkrát týdně a většina tréninků je specializována na zdokonalování nějaké konkrétní herní činnosti. Ve Francii jsme trénovaly méně a v podstatě celá tréninková jednotka byla zaměřená spíše na dohrávky a opakování herních situací,“ popisovala.

„Co se týče úrovně třetí francouzské ligy a naší extraligy, tak tam je určitý rozdíl ve výkonnosti. Nicméně pro mě bylo zásadní celou sezonu hrát a získat si na hřišti zdravé sebevědomí,“ dodala ještě.

A s jakými očekáváními vlastně do Šternberka přichází? „Jak už jsem zmiňovala, tak ze složení družstva jsem opravdu nadšená. Myslím, že si všechny holky sedneme a budeme

Kromě nové adresy ale čeká Weidenthalerovou i něco, co zažije úplně poprvé. Ve svých pouhých 23 letech totiž bude patřit v týmu k těm zkušenějším, a tedy i ostřeji sledovaným hráčkám. „No bude to zřejmě poprvé, kdy budu patřit v extralize k těm zkušenějším, takže popravdě sama nevím, co od toho očekávat,“ směje se. „Vnímám to tak, že každá hráčka může vždy pomoct a poradit té druhé, ať už má více nebo méně zkušeností. Nicméně když někdo bude potřebovat, ráda se vším pomůžu,“ konstatuje.

A jaké jsou její mimovolejbalové oblíbené aktivity? „Po roce v zahraničí se snažím trávit co nejvíce času s rodinou, přáteli a přítelem. Jezdím na volejbalové turnaje, chodím na túry a často odpočívám na naší chatě u vody. Kromě volejbalu mě ale také baví hrát stolní tenis a fotbalgolf, tedy sport, který většina lidí možná ani nezná,“ uzavřela Aneta Weidenthalerová.